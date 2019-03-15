В Кремле рассказали о позиции Путина по самолетам Boeing 737 MAX для «Победы»

Президент Владимир Путин всегда рекомендует авиакомпаниям поддерживать отечественный авиапром, заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя рекомендации правительства «Победе» купить самолеты МС-21 вместо Boeing 737 MAX.

«Это, конечно, целиком и полностью прерогатива кабинета министров, но что касается позиции президента – последовательной и достаточно жесткой позиции президента, то, конечно, он всегда настоятельно рекомендует поддерживать отечественный авиапром, обращая внимание этого самого авиапрома на необходимость соответствия всем высоким международным стандартам», – передает его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу рекомендовала авиакомпании «Победа» подумать о закупке российских МС-21 вместо Boeing 737 MAX после авиакатастроф с этими лайнерами.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, в результате которого погибли 157 человек. В октябре 2018 года такой же самолет рухнул в Инднезии, тогда погибли 189 человек. Предполагается, что причины авиакатастроф могут быть одинаковыми.

На фоне этих авиакатастроф многие страны, включая Россию, запретили полеты этих самолетов, а сам Boeing приостановил поставки лайнеров, продолжив при этом производство.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.