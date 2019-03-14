Лоукостеру «Победа» дали совет по самолетам вместо Boeing 737 MAX

Правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова рекомендовала авиакомпании «Победа» (лоукостер «Аэрофлота») подумать о закупке российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф, произошедших с американскими лайнерами этой серии.

По информации «Ведомостей», «Победа» подавала заявку в правительственную комиссию по импортозамещению на одобрение заказа 50 самолетов Boeing 737 MAX. Правкомиссия одобрила закупку 20 воздушных судов с поставкой в 2019-2021 годах.

Вопрос о закупке еще 30 Boeing 737 MAX на рассмотрение правительственной комиссии не выносился, но стоит на повестке дня, сообщил газете представитель вице-премьера.

По данным издания, подкомиссия Борисова рекомендовала «Победе» рассмотреть покупку вместо Boeing 30 российских среднемагистральных судов МС-21.

Газета также напоминает, что с 2018 года все государственные компании должны согласовывать в правительстве ввоз в страну иностранной авиатехники дороже 1 млрд рублей. 30 самолетов Мах стоят в зависимости от модели от 1,8 до 2 млрд долларов.

Представитель Борисова заверил, что никто не пытается сорвать «Победе» закупки. По его словам, в кабмине стремятся совместить инвестиционные программы госкомпаний с планами российских производителей.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, погибли 157 человек. Происшествие стало второй менее чем за полгода катастрофой с самолетами новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серии самолетов. В октябре 2018 года 189 человек погибли при крушении Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air.

На фоне двух авиакатастроф многие страны, включая Россию, запретили полеты данных моделей.

Boeing приостановил поставки своих самолетов 737 MAX, однако выпуск этой модели продолжается.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.