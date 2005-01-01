Boeing не остановил выпуск самолетов 737 MAX

Американская компания Boeing продолжает производить самолеты 737 MAX, несмотря на решение о приостановке поставок этой модели на фоне двух катастроф, произошедших менее чем за полгода и повлекших гибель 346 человек.

«Я подтверждаю, что мы приостанавливаем поставки 737 MAX в связи с временным прекращением их полетов», – заявил ТАСС официальный представитель Boeing.

Он не смог уточнил, на какой срок компания приостановила поставки. «Мы продолжаем выпускать эти самолеты, производить их. Мы оцениваем ситуацию в связи некоторыми другими факторами», – добавил представитель американской компании.

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Ранее стало известно, что Boeing решил приостановить поставки своих самолетов модели 737 MAX после того, как Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров в американском воздушном пространстве.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, погибли 157 человек. Происшествие стало второй менее чем за полгода катастрофой с самолетами новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серии самолетов: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. Многие страны, включая Россию, запретили полеты данных моделей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.