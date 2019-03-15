Экспертиза предположила сходство причин крушений Boeing в Индонезии и Эфиопии

Изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8, который потерпел крушение в Эфиопии 10 марта, предварительно показывает, что трагедия могла произойти по той же причине, что и авиакатастрофа аналогичного лайнера в Индонезии в октябре 2018 года, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Обломки руля высоты Boeing показали, что в момент катастрофы он оказался отклонен на нетипичный для него угол. Такое же положение руля зафиксировали у разбившегося в октябре индонезийского самолета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Положение руля высоты может указать следствию на причины ухода самолета в пике.

О сходствах катастроф Boeing 737 Max 8 в Эфиопии и Индонезии ранее заявило Федеральное авиационное управление США.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, погибли 157 человек. Это вторая катастрофа за полгода с самолетами новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серии самолетов. В октябре 2018 года погибли 189 человек, которые находились на борту разбившегося лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air.

Это привело к запрету полетов данных моделей во многих странах, в том числе в России.

Boeing решил приостановить поставки своих самолетов модели 737 Max, но отказался останавливать их производство.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.