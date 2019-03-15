Экспертиза предположила сходство причин крушений Boeing в Индонезии и Эфиопии

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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Шведы ищут повод для высылки российского дипломата

Посол в Стокгольме Виктор Татаринцев вынужден реагировать на страхи шведов перед РоссиейФото: facebook.com/RusEmbassySweden/
Посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции. Предположительно речь шла о возможной высылке российского дипломата, обвиняемого шведами в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (проще говоря, в шпионаже). Почему правительство Швеции просто не может объявить российского дипломата персоной нон грата?  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...

«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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            Экспертиза предположила сходство причин крушений Boeing в Индонезии и Эфиопии

            15 марта 2019, 11:27

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8, который потерпел крушение в Эфиопии 10 марта, предварительно показывает, что трагедия могла произойти по той же причине, что и авиакатастрофа аналогичного лайнера в Индонезии в октябре 2018 года, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

            Обломки руля высоты Boeing показали, что в момент катастрофы он оказался отклонен на нетипичный для него угол. Такое же положение руля зафиксировали у разбившегося в октябре индонезийского самолета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

            Положение руля высоты может указать следствию на причины ухода самолета в пике.

            О сходствах катастроф Boeing 737 Max 8 в Эфиопии и Индонезии ранее заявило Федеральное авиационное управление США.

            10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, погибли 157 человек. Это вторая катастрофа за полгода с самолетами новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серии самолетов. В октябре 2018 года погибли 189 человек, которые находились на борту разбившегося лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air.

            Это привело к запрету полетов данных моделей во многих странах, в том числе в России.

            Boeing решил приостановить поставки своих самолетов модели 737 Max, но отказался останавливать их производство.

            Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.


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