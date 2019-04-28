Появились новые жалобы на проблемы с безопасностью Boeing 737 Max

Авиационные власти США изучают около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 Max, которые поступили от сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) и бывших и действующих сотрудников авиакомпании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.

По информации WSJ, только часть жалоб касается системы коррекции маневрирования или работы специальных сенсоров, ошибки в которых стали причиной крушений самолетов этого типа, передает РИА «Новости».

В настоящее время все поступившие жалобы проверяются.

Издание отмечает, что количество жалоб и факт того, что они изучаются следователями, показывают, что они могут стать важной частью ведущегося сейчас расследования в отношении Boeing.

Ранее Boeing оценила потери, вызванные запретом на полеты пассажирских самолетов Boeing 737 MAX.

Напомним, компания Boeing понесла большие убытки из-за отмены заказов на самолеты серии 737 MAX 8 после крушения лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту. Это была вторая катастрофа лайнера за пять месяцев. После этого во многих странах мира запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8.