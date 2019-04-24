Boeing назвал сумму ущерба от запрета полетов 737 MAX

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing оценила потери, вызванные запретом на полеты пассажирских самолетов Boeing 737 MAX.

Приостановка эксплуатации лайнеров, а также сокращение производства обойдется авиапроизводителю не менее чем в один млрд долларов, передает Russia Today со ссылкой The Wall Street Journal.

По данным газеты, итоговые убытки Boeing с учетом выплат семьям погибших при крушении двух самолетов могут достичь трех млрд долларов.

Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии. Это была вторая катастрофа лайнера за пять месяцев. После этого во многих странах мира запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

Компания Boeing понесла большие убытки из-за отмены заказов на самолеты. Ранее глава Boeing подтвердил, что на борту обоих авиалайнеров Boeing 737 MAX, разбившихся за последние пять месяцев, произошел системный сбой. После этого компания Boeing объявила о сокращении объемов производства самолетов. Аэрофлот также допустил возможность отказа от закупок Boeing-737 MAX.