Компания Boeing объявила о сокращении объемов производства самолетов

Американская корпорация Boeing объявила о решении снизить объемы производства самолетов Boeing 737 MAX.

С середины апреля Boeing планирует уменьшить объемы производства с 52 до 42 самолетов в месяц в связи с приостановкой поставок лайнеров 737 MAX, передает ТАСС.

В компании утверждают, что изменения временные и руководство Boeing на данный момент не планирует уменьшать штат сотрудников.

Представители Boeing считают, что сокращение объемов производства самолетов позволит компании «сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения».

Накануне глава Boeing подтвердил, что на борту обоих самолетов Boeing 737 MAX, разбившихся за последние пять месяцев, произошел системный сбой. Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.

Ранее Аэрофлот допустил возможность отказа от закупок Boeing-737 MAX 8.