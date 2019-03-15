Аэрофлот допустил возможность отказа от закупок Boeing-737 MAX 8

Генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев заявил, что авиакомпания может отказаться от закупок уже заказанных самолетов Boening-737 MAX 8, которые планировалось передать локуостеру «Победа».

«Если не будет 100-процентной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет. У нас поставки у «Победы» не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 MAX, или мы будем заказывать другую машину», – сказал Савельев, передает ТАСС.

На сегодняшний день лоукостер уже проплатил часть средств за 20 лайнеров, говорится в сообщении.

Ранее правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу рекомендовала «Победе» подумать о закупке российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737-MAX.

Сообщается, что российские авиакомпании пока официально не объявляли об отказе от поставок самолетов Boeing-737 Max.

Различные авиакомпании мира прекратили эксплуатацию порядка 75% Boeing-737 MAX? имеющихся в авиапарках.

Судно авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбилось 10 марта в Эфиопии. Это вторая катастрофа лайнера за пять месяцев.