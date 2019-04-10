Компания Boeing понесла большие убытки из-за отмены заказов на самолеты

Акционеры американской корпорации Boeing подали к компании коллективный иск по обвинению в сокрытии проблем с безопасностью самолетов 737 MAX, в связи с чем инвесторы понесли большие убытки из-за отмены заказов на авиалайнеры этой модели, сообщила The Washington Post.

В судебном иске акционер Boeing Ричард Сикс утверждает, что производитель «фактически поставил доход компании выше безопасности», отмечая, что инвесторы понесли большие убытки из-за отказов некоторых стран от заказов на авиалайнеры этой модели, передает ТАСС.

В прошлую пятницу глава Boeing подтвердил, что на борту обоих авиалайнеров Boeing 737 MAX, разбившихся за последние пять месяцев, произошел системный сбой. После этого компания Boeing объявила о сокращении объемов производства самолетов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.