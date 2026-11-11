События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.2 комментария
Пациенты в США подали свыше 4 тыс. исков к производителям «Оземпика»
В США подали 4 тыс. исков к создателям «Оземпика» из-за побочных эффектов
Судебные органы Соединенных Штатов начали рассмотрение более 4 тыс. исковых заявлений в отношении производителей препарата «Оземпик» и его аналогов в связи с массовыми жалобами пациентов на побочные эффекты.
Большинство претензий к фармацевтическим компаниям связано с причинением вреда здоровью пациентов. В частности, истцы жалуются на желудочно-кишечные расстройства, такие как гастропарез, пишет ТАСС со ссылкой на данные судебной коллегии США.
Суды выясняют, предупреждали ли компании пациентов и врачей о предполагаемой опасности медикаментов и не вводили ли они потребителей в заблуждение. Ответчиками по искам выступают Novo Nordisk и Eli Lilly and Company, которые полностью отрицают выдвинутые обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило пациентов о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения, включая «Оземпик».
Летом крупные ритейлеры начали сокращать ассортимент одежды больших размеров из-за стремительного роста популярности этого средства.
В июне в Нидерландах зафиксировали резкий всплеск отравлений инъекционными препаратами для снижения веса.