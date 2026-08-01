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    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

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    1 августа 2026, 19:45 • Новости дня

    Король Испании возмутился массовым наплывом мигрантов в Сеуту

    Король Испании выразил возмущение из-за событий в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Король Испании Филипп VI выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на африканском побережье, где границу незаконно пересекли порядка 60 тыс. человек, а десятки нелегалов погибли в пути.

    «Обеспокоенность и возмущение», – так король Испании Филипп VI описал свою реакцию на массовое проникновение мигрантов в Сеуту, передает ТАСС.

    Государство обязано защитить автономные города и не допустить повторения подобных инцидентов, считает глава страны.

    Массовый прорыв нелегалов начался 30 июля. Десятки тысяч людей добирались до испанской территории вплавь и пешком в обход волнолома. Местные власти оценили число прибывших в 60 тыс. человек, а министерство внутренних дел сообщило о 50 тыс. нарушителей.

    К настоящему моменту около 69,5 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко. В это число могут входить люди, пересекавшие границу несколько раз за сутки. Трагическим итогом кризиса стала гибель по меньшей мере 67 человек по пути в анклав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту. Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей.

    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

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    31 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    @ STUART BROCK/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», – подчеркнул Грушко, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что активная милитаризация Германии перестала быть тайной. В связи с этим Москва намерена скорректировать собственные политические и военно-политические стратегии для обеспечения безопасности государства.

    Грушко выразил удивление отсутствием реакции со стороны европейского сообщества. Он сравнил текущую ситуацию с «молчанием ягнят», отметив, что соседям Берлина следовало бы вспомнить трагические исторические уроки германского реваншизма.

    В июне Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сообщала об открытом курсе властей Германии на вооруженный конфликт.

    Эксперт Александр Ермаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал обострение обстановки в Европе из-за возможного создания Берлином собственного ядерного оружия.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
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    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    31 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленную депортацию нелегалов из испанского анклава в Северной Африке, поручив решение вопроса профильным комиссарам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.

    «Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.

    Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва нелегалов.

    Франция усилила контроль на границе с соседним государством на фоне миграционного кризиса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

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    1 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты

    EFE: Десятки мигрантов пытались прорваться в центр размещения иммигрантов Сеуты

    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группа нелегальных выходцев из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев испанской Сеуты, разрушив часть внешнего забора.

    Правоохранительным органам пришлось пресечь действия агрессивной толпы, передает РИА «Новости».

    Иностранцы повредили ограждение у входа, после чего полиция оперативно установила кордон безопасности вокруг здания.

    «Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию», – сообщает испанское агентство EFE.

    Накануне мэр города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек. При этом почти 53 тыс. нелегалов впоследствии добровольно вернулись на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Впоследствии около 37,5 тыс. человек добровольно вернулись обратно в Марокко.

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    31 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.

    Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.

    При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.

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    30 июля 2026, 13:46 • Новости дня
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз направил Киеву новый финансовый транш для приобретения дальнобойных беспилотников, ракет и шведских истребителей, говорится в заявлении ЕК.

    «Еврокомиссия сегодня выделила 3,47 млрд евро Украине в рамках военной части финансирования в размере 90 млрд евро», – говорится в официальном заявлении ведомства. Отмечается, что эти деньги предназначены для покрытия расходов на реактивные дроны дальнего действия, ракеты и истребители Gripen, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро на закупку передовых беспилотников.

    В середине июля Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Украине европейские заводы для производства дронов.

    Весной Швеция подготовила к отправке украинской армии несколько истребителей Jas Gripen 39 за счет кредитных средств ЕС.

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    31 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Премьер Испании назвал прорыв мигрантов в Сеуту атакой на целостность страны

    Власти Испании сочли прорыв марокканцев в Сеуту нарушением целостности страны

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный Мадрид приравнял незаконное проникновение сотен марокканцев в африканский анклав к открытому нападению и посягательству на государственный суверенитет.

    Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение нелегалов из Марокко как посягательство на суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в четверг, когда тысячи молодых людей скопились у кордонов Сеуты. В результате сотни нарушителей смогли прорваться на территорию автономного города.

    В ответ на обострение ситуации Мадрид экстренно перебросил в регион дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армейские подразделения. «Произошедшее вчера следует расценивать как нападение и нарушение территориальной целостности Испании. Сеута – испанский город, и случившееся заслуживает самого решительного осуждения с нашей стороны», – подчеркнул премьер-министр.

    Свое заявление политик сделал по итогам специального совещания с руководством силовых ведомств, министерства внутренних дел и местной администрации. Сеута представляет собой испанский анклав в Северной Африке, имеющий сухопутную границу с марокканским королевством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Между тем количество погибших в ходе миграционного кризиса людей достигло 24 человек.

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    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

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    30 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть подход к санкциям против России

    МИД Ирландии: ЕС планирует вводить небольшие пакеты антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность изменения подхода к санкционному давлению на Россию, планируя вводить ограничения чаще, но в меньших объемах, сообщила министр иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти.

    Макэнти в беседе с журналистами, обсуждая перспективы 22-го пакета ограничений, заявила, что Евросоюз изучает варианты пересмотра стратегии принятия новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

    «Нам нужно посмотреть, какой подход является наилучшим», – заявила она. Глава ирландского внешнеполитического ведомства пояснила, что Еврокомиссия активно обсуждает учащение санкционных мер против России при сокращении их масштаба. При этом министр признала растущую сложность согласования новых мер из-за их негативного влияния на сами европейские государства.

    На прошлой неделе Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций.

    Из-за сложностей при согласовании Брюссель допускает отказ от формирования масштабных пакетов ограничений.

    СМИ писали, что страны ЕС теряют готовность к введению новых мер на фоне возможных последствий для собственного бизнеса

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    30 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе опустилась ниже 700 долларов

    Биржевые котировки газа в Европе упали до 695 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на топливо по индексу европейского хаба TTF потеряли часть стоимости в ходе торгов, опустившись до минимальных значений за последние недели.

    Торги на лондонской бирже ICE зафиксировали падение котировок до 695 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

    Открытие сессии началось с отметки 726,2 доллара, однако к середине дня показатель заметно снизился.

    Резкий рост стоимости энергоносителей наблюдался весной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение тогда составило 853,7 доллара за 1 тыс. кубометров после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа.

    После весеннего скачка рынок продемонстрировал коррекцию: за апрель топливо подешевело на 14%. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов на лондонской площадке ICE увеличилась до 694,9 доллара за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее котировки на европейском хабе TTF опустились ниже отметки в 700 долларов.

    До этого биржевые цены на газ в Нидерландах достигали уровня 681 доллара за тысячу кубометров.

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    31 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава Минобороны Испании: Прорвавшихся в Сеуту мигрантов вернут в Марокко

    Tекст: Мария Иванова

    Пробравшиеся на территорию испанского анклава нелегалы будут в обязательном порядке отправлены обратно на родину, несмотря на обещания преступных группировок, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес категорично высказалась о судьбе незаконно пересекающих границу людей. Всех мигрантов, въехавших в Сеуту, отправят обратно, передает РИА Новости.

    Выступая перед журналистами, глава оборонного ведомства обратилась к организаторам нелегального трафика. «Пусть участники мафии перестанут обманывать молодых людей и других людей, которые пересекают границу из Марокко в Сеуту, потому что их конечной судьбой станет возвращение в Марокко», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

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    31 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    Власти Сеуты сообщили о проникновении 60 тыс. мигрантов из Марокко

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов, что составляет 70% от числа местных жителей.

    Около 60 тыс. человек проникли за сутки в испанскую Сеуту с территории Марокко, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил мэр-президент анклава Хуан Хесус Вивас.

    «По оценкам, в связи с этим эпизодом в наш город вошли около 60 тыс. человек. Это означает 70% населения Сеуты», – заявил глава города во время выступления перед журналистами. Трансляцию его речи вели испанские средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

    Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов.

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    31 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Число погибших в испанской Сеуте мигрантов достигло 24 человек
    Число погибших в испанской Сеуте мигрантов достигло 24 человек
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В испанском анклаве Сеута продолжается миграционный кризис, в результате которого количество извлеченных из моря тел нелегалов возросло до 24.

    Количество тел погибших мигрантов, извлеченных из воды в Сеуте, возросло до 24 на фоне обострения миграционного кризиса, сообщает агентство EFE, передает РИА «Новости».

    По данным испанской полиции, ситуация на границе продолжает ухудшаться.

    «Число тел, найденных на побережье Сеуты за последние часы, возросло до 24», – говорится в сообщении агентства.

    Трагическая статистика постоянно пополняется, поскольку множество людей пытались добраться до анклава вплавь утром в четверг. Позднее значительное число нелегалов проникали на территорию испанского города пешком, обходя прибрежные сооружения.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы между Марокко и Сеутой. За сутки в автономный город незаконно проникли около 49 тыс. человек. В связи с беспрецедентным наплывом мигрантов в Сеуту переброшены дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Французские власти ужесточили проверки на рубежах с соседним государством.

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    31 июля 2026, 15:15 • Новости дня
    Венгерская MOL решила резко сократить энергопотребление

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует снизить потребление электричества на 40% на фоне вероятной остановки атомной электростанции из-за падения уровня воды в реке.

    Нефтегазовая компания MOL из Венгрии намерена урезать потребление электроэнергии на 40% в связи с готовящейся полной остановкой АЭС «Пакш», передает ТАСС. Причиной этому стало критическое обмеление Дуная, о чем сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Глава правительства обратился к крупным промышленным предприятиям, в том числе автопроизводителям и заводам по выпуску аккумуляторов, с просьбой снизить расход воды и электричества.

    «Я хочу сказать компаниям, что мы все еще ожидаем от них добровольных шагов», – заявил политик.

    Завод Samsung SDI в Гёде уже отреагировал на ситуацию, сократив использование воды на 50% и электричества на 10% в вечерние часы.

    Ожидается, что АЭС «Пакш» приостановит свою работу с третьего августа, так как уровень воды в Дунае может оставаться недостаточным для охлаждения реакторов в течение нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерская АЭС «Пакш» снизила мощность энергоблоков из-за падения уровня воды в Дунае.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил об угрозе полной остановки станции на фоне экстремальной жары.

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    31 июля 2026, 11:02 • Новости дня
    Сотни мигрантов начали добровольно покидать испанскую Сеуту

    Прорвавшие границу испанской Сеуты марокканцы начали возвращаться на родину

    Tекст: Мария Иванова

    Массово проникшие на территорию испанского анклава молодые люди стали самостоятельно возвращаться обратно в Марокко.

    Сотни нелегалов, ранее нарушивших границу испанского анклава, начали добровольно возвращаться на родину. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у рубежей Сеуты, части из них удалось проникнуть на территорию Испании.

    В ответ на прорыв границы власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Обратный отток людей начался поздно в ночь на пятницу. «Сотни людей, массово вошедших в Сеуту в последние часы, начали добровольно возвращаться в Марокко», – говорится в сообщении агентства.

    Несмотря на отток, в Сеуту продолжают прибывать новые мигранты, однако к утру их число начало сокращаться. Тысячи молодых людей по-прежнему остаются на улицах города. Ранее телеканал Antena3 со ссылкой на источники в Гражданской гвардии сообщал, что границу в четверг могли пересечь порядка 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    В ходе этого миграционного кризиса число погибших в море людей достигло 19 человек.

    На фоне массового наплыва африканцев премьер-министр Италии Джорджа Мелони допустила закрытие границы с Испанией.

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