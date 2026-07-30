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    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыпется западоцентричный мир.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    30 июля 2026, 09:09 • Новости дня

    Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 30 человек

    Количество погибших при землетрясении в Японии возросло до 30 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные подземные толчки в префектуре Кумамото привели к гибели десятков людей, среди которых оказался один иностранный гражданин.

    Количество жертв мощного землетрясения на японском острове Кюсю достигло 30 человек, передает ТАСС.

    Премьер-министр страны Санаэ Такаити озвучила эти данные на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

    В официальную статистику погибших вошли также граждане, чья смерть может быть косвенно связана с разрушительными последствиями стихии. Стало известно, что среди жертв оказался один гражданин Вьетнама.

    Подземные толчки магнитудой 7,1 стали одними из самых сильных в Японии за последние годы. Масштабные разрушения затронули жилые дома, дороги и мосты, оставив многие районы без электричества, водоснабжения и газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на японском острове Кюсю 28 июля. Разрушительная стихия оставила десятки тысяч домов без электричества и водоснабжения.

    Утром 30 июля генеральный секретарь правительства Минору Кихара сообщил о 28 погибших.

    28 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Взрыв в японском торговом центре привел к множеству жертв

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощное обрушение здания после землетрясения на острове Кюсю спровоцировало масштабную трагедию, в результате которой десятки сотрудников комплекса перестали выходить на связь.

    Взрыв и последующее разрушение конструкций в торговом центре Aeon на японском острове Кюсю могли унести жизни большого количества людей, передает ТАСС. Инцидент произошел сразу после сильного землетрясения в регионе.

    Местная полиция отмечает крайне тяжелые последствия катастрофы. По словам источника телеканала TBS, в результате происшествия, «вероятно, есть много погибших». Точное число жертв на данный момент официально не приводится.

    Одновременно с этим поступает информация о пропавших без вести. Телеканал NHK уточнил, что спасатели потеряли связь с 20-30 работниками пострадавшего коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Из-за подземных толчков обрушилась часть конструкций коммерческого комплекса Aeon Mall Kumamoto.

    В результате серии сейсмических ударов пострадали более 50 местных жителей.

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    27 июля 2026, 18:21 • Новости дня
    Захарова предостерегла Японию от размещения ядерного оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала планы Токио по возможному обретению ядерного арсенала, напомнив о тяжелых последствиях подобных шагов.

    Власти России посоветовали Токио не забывать уроки прошлого и придерживаться мирного вектора развития, передает ТАСС. Мария Захарова прокомментировала слова японского министра обороны Синдзиро Коидзуми о вероятном размещении ядерного вооружения.

    «Мы вновь в этой связи призываем Токио вспомнить уроки истории, которые он как тщательно пытается забыть – речь идет об истории Второй мировой войны – и вернуться к мирному пути», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат добавила, что последствия таких безответственных решений окажутся крайне негативными прежде всего для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу указал на риски отхода Токио от послевоенных пацифистских принципов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил открытое обсуждение японскими властями возможного пересмотра неядерного статуса страны.

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми предложил рассмотреть вопрос о переходе флота на атомные подводные лодки.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    29 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Население Японии впервые за 42 года упало ниже 120 млн человек

    Численность граждан Японии опустилась ниже 120 млн человек впервые с 1984 года

    Tекст: Мария Иванова

    К началу 2026 года количество японцев сократилось почти на миллион человек, обновив антирекорд последних десятилетий на фоне рекордного падения рождаемости.

    Численность граждан Японии впервые с 1984 года опустилась ниже отметки в 120 млн человек. По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составил 119 млн 736 тыс. 483 человека, передает РИА «Новости».

    За год число японцев сократилось примерно на 917 тысяч, или на 0,76%. Это стало крупнейшим падением с начала проведения исследования в 1968 году. Население уменьшилось во всех префектурах, кроме Токио.

    Сокращение численности японцев продолжается 17-й год подряд. За отчетный период в стране умерли около 1,59 млн человек, тогда как число родившихся составило рекордно низкие 670 тысяч.

    Одновременно количество проживающих в Японии иностранцев выросло примерно на 354 тысячи и достигло рекордных 4 млн 31 тыс. 159 человек. Рост был зафиксирован во всех регионах страны.

    Общая численность населения Японии, включая иностранцев, составила 123 млн 767 тыс. 642 человека, уменьшившись примерно на 563 тысячи. Увеличение числа жителей было зафиксировано только в префектурах Тиба, Токио и Осака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую пятилетку население Японии уменьшилось на 3 млн человек. Число детей в стране упало до исторического минимума в 13,29 миллиона.

    В 2024 году рождаемость в государстве достигла абсолютного антирекорда за всю историю подсчетов.

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    27 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Премьер Японии Такаити сообщила о создании совета по разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Токио начинает масштабную реформу правительственных функций безопасности, формируя специальные органы для усиления противодействия иностранному вмешательству, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Японское правительство до конца июля учредит Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро, рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити по итогам специальной сессии парламента.

    «Конкретно речь идет о Национальном совете по разведке и Национальном разведывательном бюро, которые будут созданы 31 июля», – цитирует политика РИА «Новости».

    Глава кабинета министров подчеркнула, что формирование новых ведомств станет лишь первым шагом в реформировании разведывательных функций государства. Власти продолжат обсуждать расширение возможностей внешней разведки.

    Особое внимание планируется уделить противодействию неправомерному иностранному вмешательству. При этом руководство страны намерено строго соблюдать баланс между интересами государственной безопасности и правами граждан.

    Новый совет займется рассмотрением основных направлений работы спецслужб. Разведывательное бюро в составе секретариата кабинета министров будет обеспечивать деятельность совета и собирать данные профильных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио создает централизованное разведывательное ведомство при поддержке западных стран.

    В мае японское правительство решило сформировать совет экспертов для подготовки соответствующих законопроектов.

    Премьер-министр Санаэ Такаити анонсировала появление новой структуры в своей программной речи перед парламентом.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    27 июля 2026, 12:29 • Новости дня
    Умер японский автор детективов Кэйго Хигасино

    Tекст: Мария Иванова

    Создатель культового детектива «Жертва подозреваемого X» писатель Кэйго Хигасино ушел из жизни из-за онкологического заболевания незадолго до выхода своего нового романа.

    О смерти 68-летнего автора популярных романов «Жертва подозреваемого X» и «Магазин чудес «Намия»» от рака толстой кишки сообщило издательство Kodansha, передает РИА «Новости».

    Писатель ушел из жизни ранним утром 23 июля. Похороны уже прошли в кругу семьи, а информацию о возможной церемонии прощания опубликуют позднее.

    Кэйго Хигасино родился в Осаке в 1958 году. После окончания университета он работал инженером и параллельно занимался литературой. Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 году получил престижную японскую премию Наоки за свой самый известный детектив.

    За свою карьеру прозаик написал 106 книг, многие из которых были экранизированы. Совокупный тираж его произведений на родине превысил 100 миллионов экземпляров.

    5 августа запланирован выход нового и последнего романа Хигасино под названием «Вечная память».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский мастер литературного хоррора Кодзи Судзуки скончался в возрасте 68 лет.

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    29 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате землетрясения в районе японской префектуры Кумамото на острове Кюсю увеличилось до 13 человек, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    «По состоянию на 8.30 по местному времени [02.30 мск] число погибших составляет 13 человек», – приводит слова Такаити РИА «Новости».

    Премьер добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для как можно более быстрого спасения людей и оказания помощи пострадавшим в районе стихии.

    Представители Главного метеорологического управления Японии на пресс-конференции сообщили, что после землетрясения в префектуре Кумамото было зафиксировано более 160 повторных толчков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю произошло днем 28 июля.

    В результате серии сильных подземных толчков в Кумамото более 50 местных жителей получили травмы.

    На юго-западе Японии произошли обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством.

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    28 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мощные подземные толчки разрушили дома на японском острове Кюсю

    Серия сильных землетрясений привела к пожарам и разрушениям на юго-западе Японии

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-западе Японии зафиксировали два сейсмических удара, которые спровоцировали обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством и угрозу цунами.

    Стихия обрушилась на префектуру Кумамото, где произошло два землетрясения, передает РИА «Новости».

    Местные телеканалы показали кадры с поврежденными дорогами, разрушенными жилыми домами и сильными пожарами. В ряде районов пропало электричество, а для побережий заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

    Японское правительство экстренно сформировало оперативный штаб. Генеральный секретарь кабмина Минору Кихара озвучил распоряжение премьер-министра Санаэ Такаити: «Необходимо как можно скорее установить масштабы ущерба, тесно взаимодействовать с местными властями и, исходя из принципа приоритета человеческой жизни, всеми силами правительства заниматься спасением пострадавших и другими неотложными мерами».

    Власти привлекли полицию, пожарных и военных к поисково-спасательным работам. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Специалисты не выявили сбоев в работе атомных электростанций, расположенных в зоне стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    Менее чем через час сейсмологи зафиксировали в этом же регионе повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

    Месяцем ранее сильные подземные толчки поразили восточное побережье префектуры Иватэ.

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    28 июля 2026, 11:31 • Новости дня
    Японию сотрясли два мощных землетрясения менее чем за час

    Землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1 произошли на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    Менее чем через час после первого мощного подземного толчка на юго-западе Японии зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 6,1.

    Главное метеорологическое агентство Японии зафиксировало землетрясение магнитудой 6,1 на острове Кюсю, передает РИА «Новости».

    Подземные толчки произошли в 17.08 по местному времени (11.08 мск). Очаг располагался на небольшой глубине в префектуре Кумамото.

    До этого в этом же районе произошло более мощное землетрясение магнитудой 7,1. В связи с этим было объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Подземные толчки тогда зафиксировали около 16.27 по местному времени, а очаг залегал на глубине около 10 километров.

    Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Для координации действий и сбора данных о последствиях стихии правительство Японии создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра.

    Оператор станций Kyushu Electric Power Company сообщил, что сбоев в работе АЭС на острове Кюсю не выявлено. «Первый и второй энергоблоки АЭС «Сендай», а также четвертый энергоблок АЭС «Генкай» продолжают работу в обычном режиме. Третий энергоблок АЭС «Генкай» находится на плановом техническом обслуживании», – заявили в компании.

    В июне из-за сильных подземных толчков в Токио сработала экстренная мобильная сигнализация. В апреле премьер-министр Японии Санаэ Такаити поручила в экстренном порядке оценить ущерб от очередного сейсмического события.

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    27 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Эксперты предрекли падение иены из-за рейтингов премьера Японии

    Bloomberg: Падение рейтингов Такаити вызовет рост госрасходов и ослабит иену

    Tекст: Мария Иванова

    Снижение общественной поддержки Санаэ Такаити может спровоцировать резкий рост государственных расходов, что грозит масштабным оттоком инвесторов из японской валюты и гособлигаций.

    Падение рейтингов одобрения главы японского правительства Санаэ Такаити способно подтолкнуть власти к более мягкой налогово-бюджетной политике, что отпугнет инвесторов от японской иены и гособлигаций, сообщает Bloomberg.

    Показатели поддержки премьера опустились до минимальных значений с момента ее вступления в должность, хотя и остаются выше 50%.

    В понедельник Такаити заявила в парламенте, что пока не анализировала конкретные причины падения рейтингов. «Я приму результаты опросов во внимание как отражение общественных настроений», – подчеркнула она.

    Главный стратег Nomura Securities Нака Мацудзава отметил, что при дальнейшем ухудшении показателей правительство, вероятно, усилит акцент на текущих мерах, что ударит по облигациям и иене. Эксперт добавил, что активизация усилий по стимулированию экономики создаст угрозу для глобального долгового рынка и японских акций.

    В настоящее время премьер отстает в выполнении предвыборного обещания снизить потребительский налог на продукты питания. Правительство планирует окончательно сформировать эту политику к началу августа. Старший стратег SMBC Nikko Securities Ринто Маруяма согласился с оценками коллег, указав, что недовольство граждан вызвано неспособностью властей справиться с ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до 55,8%.

    Министры финансов Японии и США обсудили возможные меры поддержки японской национальной валюты.

    Ранее глава японского Минфина Сацуки Катаяма пригрозила решительными мерами из-за падения курса иены.

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    29 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Ученый РАН Чебров: Землетрясение в Японии не угрожает Дальнему Востоку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощные подземные толчки, зафиксированные накануне на юге Японии, не представляют опасности для жителей российских дальневосточных регионов, заявил руководитель камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

    «Если со вчерашнего дня до нас не дошло, то уже и не дойдет. Сейсмособытие не угрожает ни Камчатке, ни другим регионам Дальнего Востока», – рассказал ученый ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    В результате серии сильных подземных толчков пострадали более 50 местных жителей.

    Из-за разрушительного удара стихии погибли 13 человек.

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    28 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Российский турист застрял в поезде из-за сильного землетрясения в Японии

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянин застрял в поезде во время землетрясения в Японии, который ехал из города Саги в сторону города Нагасаки.

    Россиянин следовал из города Саги в сторону Нагасаки, состав замер на станции Кубота, которая находится всего в 70 километрах от Кумамото во время подземных толчков, передает Ura.ru со ссылкой на Life.

    Россиянин сообщил, что пассажирам пока не разрешают покинуть вагоны. В центре Кумамото ощущалась сильная тряска, вызвавшая панику среди местных жителей.

    Отечественные туристы в результате стихийного бедствия не пострадали. При этом несколько японцев получили травмы ног.

    На японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    Менее чем через час сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

    В результате серии ударов стихии пострадали более 50 местных жителей.

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    29 июля 2026, 06:24 • Новости дня
    В Японии из-за землетрясения погибли 13 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю привело к гибели 13 человек, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

    «По состоянию на 08.30 (2.30 мск) подтверждена гибель 13 человек, причина смерти которых расследуется как последствия землетрясения. Семь человек тяжело ранены, 29 человек получили легкие травмы», – заявил Кихара, передает ТАСС.

    В больницах региона находятся десятки раненых, более 9 тыс. жителей были вынуждены переместиться в пункты временного размещения.

    Стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре. Около 36,9 тыс. домовладений остались без электроснабжения, 84 тыс. – без водопровода, а 9,5 тыс. абонентов лишены газа. В префектуре Кумамото, на которую пришелся главный удар, зафиксированы перебои со связью. К ликвидации последствий привлечены порядка 4,6 тыс. военнослужащих Сил самообороны.

    Это землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых сильных в Японии за последние годы. По национальной шкале интенсивности, оценивающей силу толчков на поверхности, сейсмическое событие достигло максимальных семи баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    Менее чем через час в этом же районе сейсмологи зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

    Из-за сильного удара стихии в префектуре Кумамото частично обрушился крупный коммерческий комплекс.

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Как России использовать уязвимость Николаевского морского узла

    Порты Одесского региона уже де-факто блокированы, однако у Украины остается действующей еще одна крупная морская гавань – порт Николаева. Тем не менее, по словам экспертов, есть методы, с помощью которых и данную транспортную артерию можно было бы на долгое время чисто физически перекрыть. О чем идет речь? Подробности

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    Гомосексуальный скандал обрушил позиции Мерца

    В Германии разгорается скандал, поводом для которого стала история, еще недавно казавшаяся сюжетом политической сатиры. Глава консервативной фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, долгие годы выступавший против суррогатного материнства, сам воспользовался этой услугой в США вместе со своим «мужем». Скандал стоил ему должности и стал серьезным ударом по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, чьи позиции внутри ХДС продолжают слабеть. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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