Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 30 человек

Количество погибших при землетрясении в Японии возросло до 30 человек

Tекст: Мария Иванова

Количество жертв мощного землетрясения на японском острове Кюсю достигло 30 человек, передает ТАСС.

Премьер-министр страны Санаэ Такаити озвучила эти данные на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

В официальную статистику погибших вошли также граждане, чья смерть может быть косвенно связана с разрушительными последствиями стихии. Стало известно, что среди жертв оказался один гражданин Вьетнама.

Подземные толчки магнитудой 7,1 стали одними из самых сильных в Японии за последние годы. Масштабные разрушения затронули жилые дома, дороги и мосты, оставив многие районы без электричества, водоснабжения и газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на японском острове Кюсю 28 июля. Разрушительная стихия оставила десятки тысяч домов без электричества и водоснабжения.

Утром 30 июля генеральный секретарь правительства Минору Кихара сообщил о 28 погибших.