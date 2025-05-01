  • Новость часаГруппировка «Север» ликвидировала диверсантов ВСУ на границе России
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    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна
    Болгария получила от США «разваливающийся» F-16
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    Появились подробности беседы Трампа и Зеленского в Ватикане
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    Путин рассказал об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    13 комментариев
    1 мая 2025, 10:12 • Новости дня

    Kyiv Post сообщила о поставке США оружия Киеву на 50 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники.

    США намерены продать Киеву вооружения на сумму около 50 млн долларов после подписания соглашения о природных ресурсах, передает ТАСС со ссылкой на украинскую газету Kyiv Post. Как отмечает издание, это будет первая подобная сделка с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США.

    Поставки оружия планируется осуществлять путем прямых коммерческих продаж, а не в рамках прежних схем военной помощи. Издание уточняет, что это означает переход на коммерческую основу в вопросах передачи вооружений. О видах вооружения, которые может получить Киев, не сообщается.

    Также не ясно, будет ли механизм сделки по полезным ископаемым использоваться в данном случае – именно он позволяет учитывать военную помощь США как их вклад в совместный с Украиной инвестиционный фонд. На данный момент детали соглашения о природных ресурсах не опубликованы. СМИ сообщают, что данный документ не содержит прямых гарантий безопасности для Украины, но позволяет Вашингтону засчитывать будущие поставки вооружений как инвестиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО, а также выдвинули Киеву ультиматум по поводу перемирия и контроля над недрами, при этом Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским.


    30 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским

    Axios сообщил о готовности США признать Крым российским вместо Украины

    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не требует от него признания Крыма российским, рассчитывая на решение этого вопроса со стороны США.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что США, а не Украина, признают Крым частью России. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на собственные источники.

    В материале отмечается, что Зеленский в ходе встречи повторил нежелание признавать Крым российским. В ответ Трамп подчеркнул, что не требует этого от Украины, а признание полуострова возможно со стороны США.

    Также сообщается, что Зеленский выразил готовность идти на уступки ради завершения конфликта, однако отметил необходимость твердых гарантий безопасности для реализации подобных решений.

    Ранее представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

    Между тем в Брюсселе опасаются, что признание Крыма может стать первым шагом к признанию Донбасса и Таврии субъектами РФ, что окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    30 апреля 2025, 20:57 • Новости дня
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла новые изменения в предложенный документ, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    «Да, наша сторона готова к подписанию, но украинцы прошлым вечером решили внести поспешные изменения», – заявил Бессент на заседании Кабмина президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос журналиста, передает ТАСС. Министр уточнил, что Соединенные Штаты готовы оформить соглашение уже сегодня.

    При этом Бессент пояснил, что никаких пунктов из согласованного на выходных соглашения убрано не было – с американской стороны условия остаются прежними.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда.

    Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

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    30 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении населенного пункта Новое в ДНР российские военные зашли с неожиданного для украинских боевиков угла, сообщил командир штурмового подразделения с позывным «Варяг».

    «Противник в своем репертуаре: «птицами» (дронами – прим. ВЗГЛЯД) пытался перекрыть направление. У меня ребята грамотные уже, многие не первый раз в бой идут. Сразу определили, где противник смотрит, где постоянно контролирует, какие лесополосы, какие переходы», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Бойцы ВС России попарно или по три человека подходили к исходному месту, сосредотачиваясь там. В обозначенное время они начали заходить с того направления, где ВСУ их не ожидали.

    Также Минобороны сообщило, что государственный флаг России поднят над освобожденным поселком Новое. В ведомстве указали, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.

    Напомним, в среду ВС России освободили Новое в ДНР.

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    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    30 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти в Киеве внедрили для ВСУ бонусную систему, где бойцы получают баллы за уничтожение техники и солдат России, которые затем можно обменять на военное снаряжение, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Издание Politico со ссылкой на Федорова пишет, что Киев внедрил новую систему поощрений для военнослужащих ВСУ, в рамках которой за уничтожение российских солдат и техники начисляются очки, передает ТАСС.

    По данным издания, в рамках программы Army of Drones bonus бойцы должны загружать видео с подтверждением уничтожения целей. Накопленные очки можно будет обменять на снаряжение и экипировку в специальном онлайн-маркетплейсе Brave 1 Market, который сравнивают с Amazon.

    По информации издания, за убийство солдата России начисляют шесть очков, за повреждение танка – 20, за его уничтожение – 40, уничтожение мобильной ракетной установки оценивается в 50 очков. Для приобретения дрона «Баба-яга» потребуется 43 очка.

    Федоров резюмировал: «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных «69-й разнюхивательной бригадой НАФО» для сбора пожертвований на нужды ВСУ.

    Украинский пленный рассказал, что украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии.


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    30 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    Офицер «Севера» сообщил о бегстве ВСУ и польских наемников к Сумам

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы, сообщил офицер группировки «Север» с позывным «Витязь».

    По словам офицера группировки «Север» с позывным «Витязь», остатки разрозненных украинских подразделений и иностранных наемников, включая поляков, хаотично бегут в направлении Сум, передает РИА «Новости».

    Офицер отметил, что информация о большом количестве польских наемников поступает от российских штурмовиков. Кроме того, согласно данным радиоперехвата, противник на этом участке испытывает острую нехватку боеприпасов. Подразделения ВС России продолжают оказывать давление на украинские и иностранные силы, вынуждая их покидать позиции.

    Ранее российские военные заявили о присутствии наемников из Польши и Турции в районе Горнали.

    Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    30 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин: ВСУ «вышибли» из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что украинские боевики были выбиты из Курской области, однако отдельные разрозненные группы «продолжают скрываться по подвалам».

    Путин на встрече с участниками марафона «Знание» сообщил: «Да, вышибли из Курской области противника, но там еще "по щелям", в подвалах каких-то сидят», передает ТАСС.

    «Мы слышим, чего говорят там – просят эвакуации, – добавил российский лидер. – Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».

    Кроме того, президент провел исторические параллели, заявив, что немецкие танки, используемые на Украине, вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, «вид немецких танков с крестами на Украине» вызывает чувства, от которых невозможно уйти.

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Телеканал RT анонсировал премьеру фильма об операции «Поток» в Курской области.

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    30 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    Киев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки

    Шмыгаль сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки

    Киев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительства Украины и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль заявил в эфире телеканала «Рада», что окончательные детали соглашения с США о полезных ископаемых будут доработаны в ближайшее время, передает ТАСС. Шмыгаль выразил надежду, что подписание соглашения состоится в течение ближайших суток.

    По его словам, новая военная помощь США Украине будет учитываться как вклад Вашингтона в совместный инвестиционный фонд. Он также уточнил, что Украина обязуется перечислять 50% доходов от всех новых лицензий и ренты на добычу полезных ископаемых в этот фонд, учрежденный совместно с США.

    Ранее Financial Times сообщало, что Соединенные Штаты и Украина планируют подписать рамочное соглашение о минеральных ресурсах и энергетических активах уже на этой неделе.

    Президент США Дональд Трамп обвинял Киев в затягивании подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

    Шмыгаль заявлял, что Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

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    30 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    США заявили о готовности частично признать территориальные требования России

    Tекст: Вера Басилая

    В администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    По словам Келлога, США готовы частично признать территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Келлог отметил, что переговоры предполагают определенные уступки, и на вопрос о готовности США признать такие требования он ответил: «Частично – да».

    Также он подчеркнул, что считает неверным предположение о выходе США из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, отметив продолжение диалога.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма.

    Президент США Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не имеет иллюзий относительно договороспособности Украины.

    Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил

    В свою очередь, Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    30 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» был освобожден пункт Новое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки в Харьковской области и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Могрицы, Юнаковки, Садков и Рясного в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три бронемашины, хорватскую РСЗО RAK-SA-12 и семь артиллерийских орудий, в том числе американское 105-мм орудие М119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Звановки, Дроновки, Северска, Подольского, Веролюбовки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки  «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригад спецназначения и нацгвардии у Новой Полтавки, Новоэкономического, Красноармейска, Ульяновки, Яблоновки, Владимировки и Октябрьского в ДНР.

    Противник при этом потерял до 525 военнослужащих, пять бронемашин и семь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Комара, Отрадного и Вольного Поля в ДНР.

    Потери противника составили до 175 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Павловки в Запорожской области, Токаревки и Садового в Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области. Днем ранее они освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    1 мая 2025, 04:43 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем

    Двое украинских десантников были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России.

    Двое военнослужащих 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС России под Горналем, передает РИА «Новости». Офицер группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщил, что десантникам было поручено пересечь границу из города Сумы и действовать на территории Курской области.

    По его словам, пленные заявили на допросе, что были насильно мобилизованы 14 января 2025 года, а в Горнале находились всего четыре дня до того, как оказались в плену. Офицер добавил: «Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса».

    Собеседник агентства подчеркнул, что украинских военных не обеспечили необходимыми средствами поддержки, что, по мнению пленных, стало причиной их быстрой сдачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, а российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.

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    1 мая 2025, 06:01 • Новости дня
    Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии

    Tекст: Мария Иванова

    Чиновники на Украине заинтересовались клипом Валерии, где певица исполняет песню на фоне руин, они передали дело в СБУ.

    Украинский Минкульт обратился в Службу безопасности Украины по поводу нового клипа певицы Валерии, сообщает «Царьград». Причиной обращения послужило подозрение в нарушении певицей украинских санкций, которые запрещают ей въезд на территорию страны.

    На кадрах клипа Валерия исполняет песню «С чего начинается Родина» на фоне развалин в черном платье под аккомпанемент баяниста.

    Украинский Минкульт заявил, что точное место съемок установит СБУ. В случае подтверждения нарушения санкций Валерии может грозить уголовное преследование.

    Российские СМИ отмечают, что клип, вероятно, был снят на фоне декораций Брестской крепости в Москве.

    Напомним, в апреле полиция Николаева привлекла женщину к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, квалифицировав это как мелкое хулиганство. Ранее полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице.

    При этом три русскоязычные композиции, включая Fake ID рэперов Kizaru и Icegergert, возглавили топ-50 Spotify на Украине, несмотря на попытки властей вытеснить российскую культуру из медиапространства.

    Коментарии (3)
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