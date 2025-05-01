Kyiv Post сообщила о поставке США оружия Киеву на 50 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

США намерены продать Киеву вооружения на сумму около 50 млн долларов после подписания соглашения о природных ресурсах, передает ТАСС со ссылкой на украинскую газету Kyiv Post. Как отмечает издание, это будет первая подобная сделка с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США.

Поставки оружия планируется осуществлять путем прямых коммерческих продаж, а не в рамках прежних схем военной помощи. Издание уточняет, что это означает переход на коммерческую основу в вопросах передачи вооружений. О видах вооружения, которые может получить Киев, не сообщается.

Также не ясно, будет ли механизм сделки по полезным ископаемым использоваться в данном случае – именно он позволяет учитывать военную помощь США как их вклад в совместный с Украиной инвестиционный фонд. На данный момент детали соглашения о природных ресурсах не опубликованы. СМИ сообщают, что данный документ не содержит прямых гарантий безопасности для Украины, но позволяет Вашингтону засчитывать будущие поставки вооружений как инвестиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО, а также выдвинули Киеву ультиматум по поводу перемирия и контроля над недрами, при этом Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским.



