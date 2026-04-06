Материалы о коррупции судей на Кубани передали в Генпрокуратуру
Антикоррупционная проверка активов судей Краснодарского края затронула родственников бывшего руководства краевого суда, включая сестру «золотой судьи» Елены Хахалевой Наталью Хахалеву, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов распорядился направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой и других фигурантов, передает РИА «Новости».
Также в материалах затронуты дочь экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасия Шепель, основанием проверок стали выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.
В Генпрокуратуру также ушли материалы для процессуальных решений по судьям Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольге Борисовой и Ольге Богатых.
В январе 2025 года Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку по требованию Генпрокуратуры России. Бакинский апелляционный суд отменил арест Хахалевой и назначил ей надзор полиции. Позднее суд в Азербайджане отказал в экстрадиции экс-судьи в Россию, хотя она была объявлена в международный розыск по делам о мошенничестве и служебном подлоге.