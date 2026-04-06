Орбан и Сийярто провели инспекцию «Турецкого потока» на границе

Орбан и Сийярто прибыли в Кишкундорожму на границе с Сербией для инспекции газопровода «Турецкий поток», который находится под усиленной охраной венгерской армии, передает РИА «Новости».

Поводом для поездки стало сообщение президента Сербии Александра Вучича о том, что в муниципалитете Канижа рядом с газопроводом, по которому российский газ поступает в Венгрию, была обнаружена взрывчатка.

Орбан в видеообращении отметил: «Мы едем, но не туда, куда надо бы. Нам бы надо устраивать пасхальные обливания, но мы поедем на границу Венгрии и Сербии, посмотрим точку входа газопровода в окрестностях Кишкундорожмы». После телефонного разговора с Вучичем Орбан созвал совет обороны, по итогам которого было заявлено об усилении охраны газопровода венгерской армией.

Венгерский участок газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией будет взят под охрану армии по решению совета обороны.