В Будапеште нашли возможную неизвестную картину Ван Гога

В Будапеште нашли возможную новую версию «Танцевального зала в Арле» Ван Гога

Tекст: Мария Иванова

Неизвестная ранее картина, предположительно принадлежащая кисти Винсента Ван Гога, была обнаружена в Будапеште во время изучения нескольких работ из частной коллекции, передает ТАСС.

Венгерский искусствовед Жофия Вегвари допускает, что речь идет о новой версии картины «Танцевальный зал в Арле» 1888 года, оригинал которой хранится в парижском музее Орсе.

Вегвари, почти 20 лет возглавляющая Лабораторию изучения живописи в Будапеште, рассказала, что анализ красок, холста, грунтовки и других материалов позволяет отнести работу к периоду с 1885 по 1890 год и связать ее с Ван Гогом.

«Художники нередко создают несколько произведений на одну и ту же тему, о чем Винсент неоднократно упоминал в своих письмах младшему брату Тео. Возможно, так произошло и с этой картиной. Ее изучение продолжается», – сказала она.

Интернет-издание Blikk отметило, что в случае подтверждения авторства Ван Гога речь пойдет об одном из наиболее интересных художественных открытий XXI века. При этом имя владельца полотна и история его появления в частной коллекции не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября на аукционе MacDougalls картина Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» была продана за 62,7 млн долларов.

Ранее неизвестная картина Пьера Огюста Ренуара «Ребенок с игрушками – Габриэль и сын художника Жан» в Париже на аукционе Drouot сменила владельца за 1,8 млн евро.

В Испании полиция обнаружила полотно Пабло Пикассо 1919 года, ранее считавшееся пропавшим при перевозке и застрахованное на 600 тыс. евро.