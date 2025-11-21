Картина Ван Гога продана на торгах за 62,7 млн долларов

Картину Ван Гога продали на аукционе в Нью-Йорке за 62,7 млн долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Картина Винсента Ван Гоги была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 62,7 млн долларов, передает ТАСС . Речь идет о полотне 1887 года «Стопки парижских романов и розы в стакане», созданном во время пребывания художника в Париже. На картине изображены стопки книг и стакан с розами, работа была написана Ван Гогом в скандинавском декабре 1887 года, в период его проживания с братом Тео. Тогда Ван Гог находился под сильным влиянием французского искусства.

Покупателем полотна стала искусство Пэтти Вонг. Сумма продажи превысила предварительную оценку примерно на 35%, первоначально стартовая цена лота составляла 40 млн долларов.

Продолжительность произведения подтверждена экспертами музея Ван Гоа в Амстердаме. По итогам торгов эта работа стала самой дорогой среди всех картин, написанных Ван Гогом в его парижский период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу автопортрет Фриды Кало был продан на аукционе за рекордные 54,7 млн долларов. Это рекордная сумма для женщин-художниц.

В среду картину Климта продали на том же аукционе за рекордные 236 млн долларов.

На первой аукционной продаже в Саудовской Аравии картина Бэнкси ушла за 1,2 миллиона долларов.