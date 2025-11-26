Ранее неизвестную картину Ренуара продали на аукционе в Париже

Ранее неизвестную картину Ренуара продали в Париже за 1,8 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Картина Пьера Огюста Ренуара «Ребенок с игрушками – Габриэль и сын художника Жан» была продана в Париже на аукционе Drouot за 1,8 млн евро, передает ТАСС.

Произведение не только никогда ранее не выносилось на выставки и не предлагалось к продаже, но и оставалось вне поля зрения широкой публики долгие годы.

Полотно, написанное между 1890 и 1895 годами, изображает второго сына художника Жана вместе с няней Габриэль. Эксперты подчеркивают особое историческое значение работы: она принадлежала семье крестной матери Жана – Жанны Бодо, ученицы и близкой подруги Ренуара. Картина передавалась в ее семье по наследству на протяжении нескольких поколений.

Искусствовед Паскаль Перрен назвал сохранность полотна «исключительной». По его словам, картина до сих пор ни разу не подвергалась реставрации, что бывает крайне редко для произведений подобного возраста и значения.

