Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 180 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 180 человек.
«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Российские войска продолжили продвижение на Сумском направлении. Штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на семи участках в Сумском районе, трех – в Краснопольском и трех – в Глуховском районе. Общее продвижение составило до 700 м.
Авиация и расчеты ударных беспилотников нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ, чтобы не допустить активных действий противника. Украинские силы проводят перегруппировку и минируют подступы к передовым позициям.
На Теткинском и Глушковском направлениях авиация ВКС России уничтожила позиции ВСУ.
На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои по всей линии фронта. Российская авиация увеличила интенсивность ударов, поддерживая продвижение штурмовых групп «Северян».
В районе Старицы российские войска продвинулись на четырех участках фронта на 500 м, уничтожив позиции ВСУ. В лесу юго-западнее Лимана подразделения «Северян» продвинулись на двух участках на 250 м и закрепились. В Волчанских Хуторах российские военные прошли в восточном направлении на 250 м, авиация наносила удары по украинским позициям.
На участке Меловое-Хатнее авиация и БПЛА «Герань» уничтожили позиции ВСУ, а штурмовые группы продвинулись на шести участках на 650 м. На Липцовском участке фронта без существенных изменений.
