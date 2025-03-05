Неизвестную картину Васнецова решили продать на аукционе в Москве

Tекст: Александра Юдина

В пресс-службе аукционного дома указали, что картина «Богомольцы», ранее не известная широкой публике, станет лотом на предстоящих торгах, передает RT.

Эксперты отметили, что эта ранняя работа известного русского живописца обладает значительной художественной и музейной ценностью.

На аукционе вместе с полотном Васнецова выставят работы других выдающихся художников. Среди них произведения Ивана Айвазовского, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Коровина, Бориса Кустодиева и Александра Бенуа.

Эксперты считают, что такие мероприятия повышают интерес к отечественному искусству и привлекают внимание коллекционеров со всего мира.

Кроме того, они подчеркивают значение подобных находок для изучения и популяризации творчества русских мастеров живописи.

В феврале на первой в Саудовской Аравии аукционной продаже в Дирии картина Бэнкси из серии Vandalized Oils, где он добавил надпись на работу Альберта Бирштадта, была продана за 1,2 млн долларов.