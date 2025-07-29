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Британский коллекционер случайно приобрел рисунок Дали за 150 фунтов
На гаражной распродаже в Кембридже антиквар случайно приобрел редкую иллюстрацию Дали 1966 года всего за 150 фунтов, которая теперь оценивается в 30 тыс. фунтов.
Британский коллекционер случайно приобрел оригинальную иллюстрацию Сальвадора Дали 1966 года на гаражной распродаже в Кембридже всего за 150 фунтов стерлингов, сообщает Guardian. После подтверждения подлинности экспертами цена рисунка теперь оценивается в сумму от 20 до 30 тыс. фунтов.
Уникальное произведение, озаглавленное Vecchio Sultano, иллюстрирует сцену из «Тысячи и одной ночи» и создано Дали с помощью акварели и фломастера. Это одна из 100 иллюстраций, завершенных художником в рамках несостоявшегося проекта по созданию 500 работ по мотивам ближневосточных сказок.
«Однако 60-летний торговец антиквариатом из Кембриджа не знал об этом два года назад, когда купил Vecchio Sultano на распродаже, заметив подпись Дали в правом нижнем углу», уточняет издание. Коллекционер рискнул, рассчитывая на свой опыт, и оказался единственным, кто заинтересовался этим лотом.
По словам экспертов, стиль исполнения, сюжет, цветовая гамма, а также качество и размер бумаги полностью соответствуют другим работам Дали из этой серии. В результате иллюстрацию признали подлинной, а ее стоимость выросла в сотни раз по сравнению с первоначальной ценой покупки.
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