Британский коллекционер случайно приобрел рисунок Дали за 150 фунтов

Tекст: Мария Иванова

Британский коллекционер случайно приобрел оригинальную иллюстрацию Сальвадора Дали 1966 года на гаражной распродаже в Кембридже всего за 150 фунтов стерлингов, сообщает Guardian. После подтверждения подлинности экспертами цена рисунка теперь оценивается в сумму от 20 до 30 тыс. фунтов.

Уникальное произведение, озаглавленное Vecchio Sultano, иллюстрирует сцену из «Тысячи и одной ночи» и создано Дали с помощью акварели и фломастера. Это одна из 100 иллюстраций, завершенных художником в рамках несостоявшегося проекта по созданию 500 работ по мотивам ближневосточных сказок.

«Однако 60-летний торговец антиквариатом из Кембриджа не знал об этом два года назад, когда купил Vecchio Sultano на распродаже, заметив подпись Дали в правом нижнем углу», уточняет издание. Коллекционер рискнул, рассчитывая на свой опыт, и оказался единственным, кто заинтересовался этим лотом.

По словам экспертов, стиль исполнения, сюжет, цветовая гамма, а также качество и размер бумаги полностью соответствуют другим работам Дали из этой серии. В результате иллюстрацию признали подлинной, а ее стоимость выросла в сотни раз по сравнению с первоначальной ценой покупки.

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