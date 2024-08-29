В Швейцарии предложили изменить политику нейтралитета страны

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно докладу, опубликованному в четверг на сайте Федерального совета страны, эксперты считают, что в современных условиях нейтралитет должен быть более гибким и ориентированным на обеспечение безопасности Швейцарии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что новая политика нейтралитета должна быть крепче связана с положениями Устава ООН и разграничивать в конфликтах «агрессора» и «жертву», имеющую право на оборону.

Кроме того, эксперты считают необходимым пересмотреть закон о военном имуществе, запрещающий странам НАТО реэкспорт швейцарского оружия на Украину.

Комиссия также предлагает расширить взаимодействие с НАТО и увеличить оборонный бюджет Швейцарии до 1% ВВП к 2030 году. Подчеркивается, что «нейтралитет не является препятствием для сотрудничества с НАТО в области политики безопасности».

Ранее Швейцария приняла решение о присоединении к проекту ЕС «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. После этого МИД России указали на отклонение Швейцарии от принципов нейтралитета.