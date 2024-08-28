В МИД России указали на отклонение Швейцарии от принципов нейтралитета

В МИД России заявили, что Швейцария отходит от принципов нейтралитета

Tекст: Денис Тельманов

«Решение Швейцарии присоединиться к так называемому военному Шенгену отражает дрейф Берна от принципов нейтралитета Швейцарии», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что реализация этого проекта полностью подчинена интересам НАТО, поскольку ключевая задача заключается в ускорении транспортировки военных грузов и персонала на восточный фланг и развертывания там передовых систем вооружения в максимально сжатые сроки.

По расчету Вашингтона и Брюсселя, это необходимо для обеспечения превосходства Запада над Россией в военных ресурсах, подчеркнула Захарова.

Ранее Швейцария приняла решение о присоединении к проекту ЕС «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.



