Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».10 комментариев
В МИД России указали на отклонение Швейцарии от принципов нейтралитета
В МИД России заявили, что Швейцария отходит от принципов нейтралитета
Решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза «Военная мобильность» отражает отход страны от принципов нейтралитета. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решение Швейцарии присоединиться к так называемому военному Шенгену отражает дрейф Берна от принципов нейтралитета Швейцарии», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Она добавила, что реализация этого проекта полностью подчинена интересам НАТО, поскольку ключевая задача заключается в ускорении транспортировки военных грузов и персонала на восточный фланг и развертывания там передовых систем вооружения в максимально сжатые сроки.
По расчету Вашингтона и Брюсселя, это необходимо для обеспечения превосходства Запада над Россией в военных ресурсах, подчеркнула Захарова.
Ранее Швейцария приняла решение о присоединении к проекту ЕС «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.