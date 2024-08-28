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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    10 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    7 комментариев
    28 августа 2024, 17:08 • Новости дня

    В МИД России указали на отклонение Швейцарии от принципов нейтралитета

    В МИД России заявили, что Швейцария отходит от принципов нейтралитета

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза «Военная мобильность» отражает отход страны от принципов нейтралитета. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Решение Швейцарии присоединиться к так называемому военному Шенгену отражает дрейф Берна от принципов нейтралитета Швейцарии», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что реализация этого проекта полностью подчинена интересам НАТО, поскольку ключевая задача заключается в ускорении транспортировки военных грузов и персонала на восточный фланг и развертывания там передовых систем вооружения в максимально сжатые сроки.

    По расчету Вашингтона и Брюсселя, это необходимо для обеспечения превосходства Запада над Россией в военных ресурсах, подчеркнула Захарова.

    Ранее Швейцария приняла решение о присоединении к проекту ЕС «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.


    27 августа 2024, 21:51 • Новости дня
    Дуров сообщил полиции Франции о планах ужинать с Макроном

    Le Canard enchaine: Дуров сообщил полиции, что должен был ужинать с Макроном

    Дуров сообщил полиции Франции о планах ужинать с Макроном
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров в день прибытия в республику сообщил полиции, что должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает газета Le Canard enchaine.

    Дуров якобы сообщил полицейским, задержавшим его на выходе из самолета, что его ждал ужин с Макроном, передает RT. В Елисейском дворце при этом опровергли эти заявления и отметили, что «в тот вечер президент был в Ле-Туке».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

    По словам Лаврова, это доказывает, что Telegram – действительно надежный и популярный мессенджер, который по-настоящему защищен.

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    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (2)
    28 августа 2024, 09:39 • Новости дня
    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Алаудинов: Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенных боев был нанесен серьезный урон ВСУ, уничтожено большое количество живой силы и техники противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области подразделения спецназа «Ахмат» нанесли сокрушительный удар по противнику.

    «Наши бойцы проявили высочайший профессионализм и мужество, уничтожив большое количество украинских военнослужащих», – подчеркнул Алаудинов.

    Он добавил, что также были уничтожены две единицы бронетехники.

    Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

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    27 августа 2024, 19:03 • Новости дня
    Французский адвокат назвал мешающий Дурову выйти на свободу фактор

    Адвокат Либескинд: Дуров может провести в СИЗО Франции до четырех лет

    Французский адвокат назвал мешающий Дурову выйти на свободу фактор
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова могут отправить в следственный изолятор, так как есть негативный фактор, мешающий выйти ему на свободу под судебным надзором, заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

    После завершения содержания под стражей бизнесмен либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо попадет к следственному судье, который предъявит новое обвинение, сказал Либескинд РИА «Новости».

    Есть «значительный риск», что Дурова поместят в СИЗО до суда, так как он не проживает во Франции. Судья может посчитать, что предприниматель не явится в суд и покинет страну. Нахождение в СИЗО по уголовным делам может длиться до четырех лет, заключил юрист.

    Также ранее Либескинд отмечал, что власти Франции не могут запретить Дурову получать российскую консульскую помощь.

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    27 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Зеленский назвал причину отказа Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Зеленский: Польша не хочет сбивать российские ракеты над Украиной без поддержки НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша не решается сбивать российские ракеты над Украиной без одобрения НАТО, заявил украинской президент Владимир Зеленский.

    «По вопросу сбивания ракет над нашей Украиной. Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран, и Польша, так понимаю, сомневается, чтобы быть наедине с таким решением», – сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, Польша хочет поддержку других стран в НАТО

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава еще в феврале предлагала союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной.

    По его словам, Польша на встрече в Париже предложила партнерам по альянсу сбивать ракеты, которые летят в сторону НАТО, но над украинской территорией.

    При этом батареи, при помощи которых сбивали бы ракеты, должны были размещаться в странах НАТО.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит Варшаве, если та попытается перехватить российские ракеты над Украиной.


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    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

    Коментарии (15)
    27 августа 2024, 19:45 • Новости дня
    Машина экс-депутата Рашкина сбила лося в Саратовской области
    Машина экс-депутата Рашкина сбила лося в Саратовской области
    @ Олеся Аксенова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина врезался в лося, инцидент произошел во вторник в Саратовской области, сообщил источник.

    Машина бывшего парламентария попала в аварию с лосем, на кадрах запечатлена туша животного, у автомобиля разбито лобовое стекло, сообщил источник «Известий».

    ДТП случилось между селами Широкое и Большая Каменка, отмечается, что в аварии участвовал Lada Largus, на котором политик в 2021 году возил разделанную тушу лося.

    Информацию подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах, он не уточнил, кто в момент аварии находился за рулем автомобиля.

    Напомним, в 2021 году Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. В 2022 году Калининский райсуд Саратовской области приговорил его по делу о незаконной охоте к трем годам лишения свободы условно. После этого он пообещал отказаться от охоты. Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина.

    В мае с Рашкина сняли судимость, поскольку завершился испытательный срок, назначенный за незаконную охоту.

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    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

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    28 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    Минобороны потратило на некачественные бронежилеты 2,4 млрд рублей
    Минобороны потратило на некачественные бронежилеты 2,4 млрд рублей
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Не менее 2,4 млрд рублей получили от Минобороны фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов, говорится в материалах дела.

    По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они оставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в материалах дела, обвиняемые обманом получили от министерства не менее 2,4 млрд рублей.

    Ранее «Коммерсант» сообщал, что СК расследует дело о хищении 2 млрд рублей руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят гендиректор Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

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    28 августа 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР

    Марочко: ВС России заманили в ловушку и уничтожили до взвода «азовцев» на севере ЛНР

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» на севере ЛНР
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заманили в ловушку и уничтожили группу «азовцев» (украинская бригада «Азов» признана террористической организацией и запрещена в РФ) около села Нововодяное на севере ЛНР, радикалы потеряли около взвода, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, разведка выяснила, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов» планирует штурмовать северо-западнее населенного пункта Макеевка, после чего было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что нацисты повелись на уловку и, зайдя на позиции ВС России, попали в огневой мешок, после чего, потеряв около взвода, отошли на изначальные рубежи.

    Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска Харьковской области из-за нехватки сил и средств.

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    28 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    В Госдуме напомнили о новом штрафе для водителей с 1 сентября
    В Госдуме напомнили о новом штрафе для водителей с 1 сентября
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 сентября в России вступает в силу новый закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

    Так, за нарушение закона предусмотрены значительные штрафы для водителей и должностных лиц, передает РИА «Новости».

    За несоблюдение нового закона предусмотрены штрафы: для водителей – 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс. рублей.

    Кроме того, депутат напомнил, что ранее уже был принят закон, запрещающий высадку инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

    Ранее экспертный совет «Единой России» одобрил две социально значимые законодательные инициативы партии – о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица и об оказании бесплатной юридической помощи инвалидам I и II групп по вопросам обеспечения «доступной среды».

    Коментарии (11)
    28 августа 2024, 02:59 • Новости дня
    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС

    Украинский «Энергоатом» собрался завершить замороженную в 1989 году стройку Чигиринской АЭС

    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС
    @ Край Х/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская энергетическая компания «Энергоатом» хочет достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, проект заморозили в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила компания.

    Компания сообщила, что «готовится к реализации проекта по строительству», ведется поиск «новых площадок для строительства». Самым перспективным назван «Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области», передает РИА «Новости».

    Там хотят построить четыре новых энергоблока по американской технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине. Программа предусмотрена на период до 2050 года.

    Под проект выделен участок площадью более 38 га. Планируется возродить населенный пункт Орбита. Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что из Орбиты хотят сделать «один из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша».

    Кроме того, идут ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках Хмельницкой АЭС, где хотят построить реакторы типа ВВЭР-1000. Также на ХАЭС стартовал проект по строительству пятого и шестого энергоблоков по американской технологии.

    Напомним, украинский министр энергетики Герман Галущенко в январе заявил, что строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться летом или осенью 2024 года.

    В 2023 году сообщалось, что Украина планирует за три года начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440. Американцы методом проб и ошибок пытаются добиться совместимости своего топлива с реакторами советской постройки, что грозит аварийными ситуациями. Украина будет выступать как субподрядчик, дешевая сырьевая база и полигон для американцев.

    Коментарии (29)
    27 августа 2024, 23:26 • Новости дня
    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам

    Медведев указал на угрозу для страны при игнорировании вопросов миграционной политики

    Медведев: Мигранты в России должны жить по нашим правилам
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Запада продемонстрировали, что в случае провала миграционной политики страна «может просто треснуть», заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Медведев отметил, что «миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь». По его словам, нельзя просто заявить, что на Западе «все провалили», а «мы молодцы». Медведев признал, что в России «в этой сфере тоже очень много проблем», передает ТАСС.

    Как подчеркнул Медведев, опыт стран Запада демонстрирует, что «вообще может произойти» с государством, если «в угоду каким-то либеральным ценностям» игнорировать проблемы миграционной политики. «Страна может просто треснуть», – заявил он.

    Медведев указал, что простого решения миграционного вопроса нет, поскольку необходимы трудовые ресурсы. Однако, подчеркнул он, приезжие «должны жить по нашим правилам». Они «должны чувствовать себя частью страны», понимать историю России, владеть русским языком, «правильно себя вести» и не «навязывать нам никакие порядки».

    Медведев подчеркнул, что не должно быть «испытательного срока» – если мигрант не уважает «законы страны пребывания», от него следует «моментально избавляться», осуществив «высылку в максимально короткий срок». Как указал Медведев, такова «практика и других стран». При этом, заметил он, универсального средства в данном вопросе нет.

    Напомним, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений. Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи.

    Коментарии (63)
    27 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    Названы масштабы падения просмотра YouTube после его замедления
    Названы масштабы падения просмотра YouTube после его замедления
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Среднее время, которое россияне проводят на видеохостинге YouTube, упало с конца июля, об этом свидетельствуют данные Mediascope.

    Так, среднее время, которое россияне проводили в YouTube до конца июля, составляло в среднем за сутки 50-52 минуты. В данную выборку включены все россияне, даже не пользующиеся YouTube вовсе. С 29 июля этот показатель впервые за последние месяцы сократился до 49 минут, затем количество времени каждую неделю продолжало падать: до 43, 39 и 38 минут в день, пишет РБК.

    Значительно сократилось посещение YouTube среди тех, кто заходил на видеохостинг регулярно. С начала мая до конца июля такие пользователи YouTube из России в среднем проводили там ежедневно не меньше 111 минут в день, с 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе – до 96 минут.

    Сбой в работе YouTube начался 1 августа и затронул пользователей приложения на iOS и Android, а также вызвал проблемы в браузерной версии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что владеющая YouTube корпорация Google перестала обслуживать свои серверы, находящиеся в России, из-за чего работа видеохостинга в РФ начала замедляться. С 8 августа видеохостинг YouTube не открывается в браузерной версии на настольных ПК в России.

    Коментарии (32)
    28 августа 2024, 06:33 • Новости дня
    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области

    В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей

    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области
    @ ГУ МЧС России по Воронежской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей двух населенных пунктов Воронежской области решили временно эвакуировать, так как обломки сбитого БПЛА вызвали пожар вблизи взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

    Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.

    В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.

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      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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