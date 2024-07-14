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В Черкасской области Украины полицейский поджег два трансформатора
В Черкасской области Украины сотрудник полиции совершил поджог двух трансформаторов, обесточив два населенных пункта, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что рядовой полиции поджег трансформаторы в поселках Кочержынци и Максимовка. Он был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. Сейчас его передали сотрудникам СБУ, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня в селе Подобная Черкасской области Украины неизвестные подожгли две трансформаторные подстанции на железной дороге.