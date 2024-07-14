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    14 июля 2024, 19:26 • Новости дня

    В Черкасской области Украины полицейский поджег два трансформатора

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черкасской области Украины сотрудник полиции совершил поджог двух трансформаторов, обесточив два населенных пункта, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Сообщается, что рядовой полиции поджег трансформаторы в поселках Кочержынци и Максимовка. Он был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. Сейчас его передали сотрудникам СБУ, сообщает РИА «Новости».

    По информации издания, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня в селе Подобная Черкасской области Украины неизвестные подожгли две трансформаторные подстанции на железной дороге.

    14 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка покушения на президента Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), готовилась на деньги США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что ГУР готовило покушение на президента России и делалось это на американские деньги, «без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», передает РИА «Новости».

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них.

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    13 июля 2024, 19:41 • Новости дня
    Названо число французов, воюющих в Харьковской области

    Источник: В Харьковской области за ВСУ воет Иностранный легион Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать военнослужащие Иностранного легиона Франции, сообщил источник в силовых структурах в субботу.

    В районе этого региона могут воевать «до 100 французов», заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, они рассредоточены по территории региона. Это могут быть сотрудники иностранного легиона французской армии.

    Впервые о потерях Иностранного легиона Франции в зоне СВО российские военкоры сообщали еще в мае.

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    13 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Опубликованы кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом

    ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по железнодорожному эшелону 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) опубликовало Минобороны.

    Удар наносился двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки эшелона бригады в селе Буды Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удалось уничтожить порядка 20 единиц военной техники, включая три немецких БМП Marder и до 120 украинских военнослужащих.

    Результат нанесения ударов фиксировался с беспилотника Орлан-10.

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    14 июля 2024, 01:01 • Новости дня
    На Украине оценили снижение численности населения

    Глава украинского Института демографии Либанова заявила о необходимости завозить в страну ежегодно до 300 тыс. мигрантов

    На Украине оценили снижение численности населения
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К 2033 году максимально возможная численность населения Украины не будет превышать 35 млн человек, причем речь идет о территории в границах 1991 года, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

    Либанова напомнила, что в 1993 году был зафиксирован исторический максимум – 52 млн человек. Она призвала «забыть» об этом, поскольку «52 млн не будет никогда». «Самый оптимистический вариант» предсказывает 35 млн человек без учета выхода ряда регионов из состава Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Либанова полагает, что сохранить уровень населения в 30 млн человек Украине позволит только ежегодный въезд до 300 тыс. мигрантов. Она выразила надежду, что на Украину приезжать будут не только мигранты из менее развитых стран, но и молодежь из Польши и стран Прибалтики.

    Напомним, Всемирный банк сообщал, что население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции.

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    14 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, четвертый за неделю поджог машины ВСУ произошел в Одессе, передает РИА «Новости».

    Ранее издание «Страна» сообщало, что машину военнослужащего подожгли в Одессе.

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    14 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Макрон заявил военным о решимости не дать России одержать победу на Украине

    В обращении к военным Макрон подчеркнул решимость властей Франции не позволить России одержать победу на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные знают, насколько важен баланс сил, поэтому нужно понимать решимость властей Франции не позволить России одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон обратился к военным перед Национальным праздником 14 июля (Днем взятия Бастилии). Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не желает эскалации и не «вступает в состояние войны с Россией».

    По его словам, Франция намерена «продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется». По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе», передает ТАСС.

    В июне Макрон заявил, что вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. До этого он поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    13 июля 2024, 19:57 • Новости дня
    Лукашенко пообещал обсудить с Путиным мирные переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис, и отметил, что необходимо договариваться, поскольку российская сторона к этому готова.

    На Украине называют белорусов «чуть ли не врагами», но белорусская сторона не враг для украинцев, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    «Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО) украинцы воюют», – отметил он.

    По его мнению, договоренности нужно наладить «побыстрее», поскольку вместо диалога и разговора «будет эскалация, и будут гибнуть люди».

    Лукашенко пообещал, что поговорит на тему договоренностей с российским коллегой в ближайшее время.

    В июне президент России Владимир Путин называл условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    14 июля 2024, 04:59 • Новости дня
    Боевиков «Азова» на Украине решили привлечь к «оживлению» школьной программы

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине в реформировании школьного курса «Защита Украины» решено задействовать боевиков националистического подразделения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили украинские СМИ.

    Речь идет о подготовке тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО. Представитель подразделения сообщил, что тренеры должны будут «оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным» для учащихся школ. По его словам, тренеры поделятся знаниями со своим подопечными «уже во время преподавания», передает ТАСС.

    В июне администрация США сняла запрет на поставки вооружений «Азову» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    14 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    В Раде назвали главкома ВСУ готовым к капитуляции преступником

    Безуглая: Главком ВСУ Сырский готов к капитуляции и не верит в победу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов к прекращению огня и даже капитуляции украинских войск и не верит в победу Киева.

    Безуглая заявила, что что главком ВСУ – преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинской армии, передает РИА «Новости».

    По ее словам, что касается позиции Сырского и его окружения, то он согласен на режим прекращения огня и «всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру». Безуглая добавила, что главком ВСУ не верит в победу и искренне считает, что украинцы «не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле».

    По ее словам, Сырский принимал решения о ротации подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, в результате чего была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.

    Ранее Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ и призвала его уйти в отставку.

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    14 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    «Укрэнерго» решила заключать контракты с еще не построенными электростанциями

    Глава «Укрэнерго» Кудрицкий рассказал о планах компании заключать контракты с еще не построенными электростанциями

    Tекст: Антон Антонов

    «Укрэнерго» собирается заключать пятилетние контракты с пока не построенными электростанциями, под такой контракт в банке можно получить кредит, заявил глава компании Владимир Кудрицкий.

    По словам Кудрицкого, бизнес получит возможность определить «финансовые инвестиционные модели на пять лет вперед». Первый аукцион, по итогам которого планируется заключать контракты, собираются устроить через несколько недель, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Кудрицкий пояснил, что компания намерена «на пять лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы». Он подтвердил, что речь идет о «контрактах с еще не построенными электростанциями на пять лет вперед».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.


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    13 июля 2024, 22:55 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 18 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    В результате атак дронов и украинских обстрелов никто не пострадал. Повреждены домовладения, машины, мелькомбинат. Кроме того, произошло возгорание травы на территории мусорного полигона вблизи Суджи, сообщил Смирнов в Telegram.

    Напомним, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что населенные пункты Белгородской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны вооруженных сил Украины.

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    13 июля 2024, 22:21 • Новости дня
    ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Населенные пункты Белгородской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков в субботу вечером сообщил в Telegram, что беспилотниками атакованы поселок Октябрьский, села Теребрено, Репяховка, Безымено, Беловское. В Октябрьском мужчина получил поверхностное ранение шеи и баротравму, от госпитализации он отказался. В результате атак повреждены автомобиль, автобус, частные домовладения, а также хозпостройки на территории сельхозпредприятия.

    Позднее ВСУ атаковали еще пять сел: Мокрую Орловку, Муром, Новопетровку, Демидовку и Ясные Зори. В Мокрой Орловке мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение мягких тканей. Атакам дронов и обстрелам подверглись автомобиль, работающий в поле комбайн, частные дома и социальные объекты.

    Напомним, в субботу в результате украинского обстрела Шебекино восемь человек получили ранения.

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    14 июля 2024, 00:38 • Новости дня
    Взрывы прогремели в украинском городе Днепре

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, в Днепре (Днепропетровске) прозвучала серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Также взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Напомним, подполье сообщило накануне, что сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы в районе аэродрома.

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    14 июля 2024, 00:17 • Новости дня
    Беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку около 23.05 мск.

    Напомним, губернатор Вячеслав Гладков рассказал об атаке украинских БПЛА в субботу вечером на населенные пункты Белгородской области.

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    13 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    Белорусские пограничники продолжили нести службу в усиленном режиме

    Tекст: Антон Антонов

    Служба пограничников на границе с Украиной продолжится в усиленном режиме, сообщил председатель госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов.

    По итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко Молостов указал, что пограничники должны обеспечивать «спокойствие и прикрытие государственной границы». Учитывая «оценку обстановки», служба будет проходить «в усиленном режиме», передает БЕЛТА.

    Он назвал обстановку на границе с Украиной сложной, поскольку на сопредельной стороне продолжаются боевые действия. С украинской стороны растет плотность минно-взрывных заграждений и разведки. Однако при этом зафиксировано заметное снижение числа провокаций со стороны украинских военных, заявил Молостов.

    Напомним, Лукашенко в субботу заявил, что напряженность на белорусско-украинской границе устранена, украинская сторона «после определенной работы» белорусской стороны отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от границы Белоруссии.

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