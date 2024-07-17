Одессит рассказал о том, кто поджигает в городе машины военных

Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

Tекст: Анастасия Куликова

«Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.