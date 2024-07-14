Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверено, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.29 комментариев
Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе
Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание «Страна».
Как говорится в сообщении, четвертый за неделю поджог машины ВСУ произошел в Одессе, передает РИА «Новости».
Ранее издание «Страна» сообщало, что машину военнослужащего подожгли в Одессе.