  • Новость часаЭксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной
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    14 июля 2024, 12:25 • Новости дня

    Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, четвертый за неделю поджог машины ВСУ произошел в Одессе, передает РИА «Новости».

    Ранее издание «Страна» сообщало, что машину военнослужащего подожгли в Одессе.

    13 июля 2024, 15:05 • Новости дня
    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на роскошной свадьбе в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пользователи соцсетей возмутились свадьбой украинки Ангелины Терской в Италии, на которой выступил юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России). Артист спел на торжестве несколько песен.

    «Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался», – пишут комментаторы.

    Юморист выступил на свадьбе с песнями на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной», пишет издание «Страна.ua».

    Отмечается, что молодожены родом из Киева, торжества состоялись 10 июля на вилле Бальбиано, которую им сдавали в аренду якобы российские бизнесмены за 19 тыс. евро в сутки. Саму свадьбу украинские СМИ оценили в 1 млн евро.

    Ряд украинцев отметили, что свадьба должна была быть поскромнее, поскольку в такие времена было бы уместно «показать, что ты стоишь вряд со своими людьми».

    Сама Терская в ответ на возмущение указала, что не живет на территории Украины, но «донатит», «ненавидит Россию». Также она заявила, что семья рассчитывает вернуться на Украину.

    Ранее Галкин пытался снять с себя статус иностранного агента в России, но ему отказали в суде.

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    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

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    13 июля 2024, 19:41 • Новости дня
    Названо число французов, воюющих в Харьковской области

    Источник: В Харьковской области за ВСУ воет Иностранный легион Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать военнослужащие Иностранного легиона Франции, сообщил источник в силовых структурах в субботу.

    В районе этого региона могут воевать «до 100 французов», заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, они рассредоточены по территории региона. Это могут быть сотрудники иностранного легиона французской армии.

    Впервые о потерях Иностранного легиона Франции в зоне СВО российские военкоры сообщали еще в мае.

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    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

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    13 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Опубликованы кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом

    ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по железнодорожному эшелону 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) опубликовало Минобороны.

    Удар наносился двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки эшелона бригады в селе Буды Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удалось уничтожить порядка 20 единиц военной техники, включая три немецких БМП Marder и до 120 украинских военнослужащих.

    Результат нанесения ударов фиксировался с беспилотника Орлан-10.

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    14 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка покушения на президента Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), готовилась на деньги США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что ГУР готовило покушение на президента России и делалось это на американские деньги, «без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», передает РИА «Новости».

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них.

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    13 июля 2024, 19:25 • Новости дня
    Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины

    Лукашенко: Украина отвела свои войска от границы с Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напряженность на белорусско-украинской границе устранена, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вечером.

    Украинская сторона «после определенной работы» белорусской стороны отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от границы Белоруссии, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он добавил, что эти войска киевский режим «вообще вывел из зоны белорусско-украинской границы».

    «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – заключил глава белорусского государства.

    Ранее в субботу он прибыл на границу Белоруссии с Украиной.

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    14 июля 2024, 01:01 • Новости дня
    На Украине оценили снижение численности населения

    Глава украинского Института демографии Либанова заявила о необходимости завозить в страну ежегодно до 300 тыс. мигрантов

    На Украине оценили снижение численности населения
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К 2033 году максимально возможная численность населения Украины не будет превышать 35 млн человек, причем речь идет о территории в границах 1991 года, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

    Либанова напомнила, что в 1993 году был зафиксирован исторический максимум – 52 млн человек. Она призвала «забыть» об этом, поскольку «52 млн не будет никогда». «Самый оптимистический вариант» предсказывает 35 млн человек без учета выхода ряда регионов из состава Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Либанова полагает, что сохранить уровень населения в 30 млн человек Украине позволит только ежегодный въезд до 300 тыс. мигрантов. Она выразила надежду, что на Украину приезжать будут не только мигранты из менее развитых стран, но и молодежь из Польши и стран Прибалтики.

    Напомним, Всемирный банк сообщал, что население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции.

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    14 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Макрон заявил военным о решимости не дать России одержать победу на Украине

    В обращении к военным Макрон подчеркнул решимость властей Франции не позволить России одержать победу на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные знают, насколько важен баланс сил, поэтому нужно понимать решимость властей Франции не позволить России одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон обратился к военным перед Национальным праздником 14 июля (Днем взятия Бастилии). Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не желает эскалации и не «вступает в состояние войны с Россией».

    По его словам, Франция намерена «продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется». По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе», передает ТАСС.

    В июне Макрон заявил, что вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. До этого он поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    13 июля 2024, 19:57 • Новости дня
    Лукашенко пообещал обсудить с Путиным мирные переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис, и отметил, что необходимо договариваться, поскольку российская сторона к этому готова.

    На Украине называют белорусов «чуть ли не врагами», но белорусская сторона не враг для украинцев, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    «Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО) украинцы воюют», – отметил он.

    По его мнению, договоренности нужно наладить «побыстрее», поскольку вместо диалога и разговора «будет эскалация, и будут гибнуть люди».

    Лукашенко пообещал, что поговорит на тему договоренностей с российским коллегой в ближайшее время.

    В июне президент России Владимир Путин называл условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    13 июля 2024, 14:35 • Новости дня
    Буданов дал неутешительный прогноз для ВСУ до конца года
    Буданов дал неутешительный прогноз для ВСУ до конца года
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пессимистично оценил перспективы украинских войск до конца года.

    Отвечая на вопрос о возможности наступления ВС России с севера, Буданов заявил, что «проблемы есть и они имеют тенденцию к обострению», передает ТАСС. При этом он воздержался от развернутого ответа, чтобы «не спровоцировать панику».

    Буданов не скрывает, что до конца года ВСУ предстоит столкнуться с серьезными трудностями. «Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению», – сказал он.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения конфликта с Россией.

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    14 июля 2024, 04:59 • Новости дня
    Боевиков «Азова» на Украине решили привлечь к «оживлению» школьной программы

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине в реформировании школьного курса «Защита Украины» решено задействовать боевиков националистического подразделения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили украинские СМИ.

    Речь идет о подготовке тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО. Представитель подразделения сообщил, что тренеры должны будут «оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным» для учащихся школ. По его словам, тренеры поделятся знаниями со своим подопечными «уже во время преподавания», передает ТАСС.

    В июне администрация США сняла запрет на поставки вооружений «Азову» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    13 июля 2024, 16:54 • Новости дня
    Лукашенко приехал на границу Белоруссии и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусско-украинскую границу в субботу вечером, 13 июля, посетил белорусский президент Александр Лукашенко.

    О визите главы белорусского государства в один из южных районов страны сообщил приближенный к администрации президента Telegram-канал «Пул Первого».

    Других подробностей не приводится, цель визита не сообщается.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, откуда началось неожиданное обострение на границе Белоруссии и Украины.

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    14 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    В Раде назвали главкома ВСУ готовым к капитуляции преступником

    Безуглая: Главком ВСУ Сырский готов к капитуляции и не верит в победу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов к прекращению огня и даже капитуляции украинских войск и не верит в победу Киева.

    Безуглая заявила, что что главком ВСУ – преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинской армии, передает РИА «Новости».

    По ее словам, что касается позиции Сырского и его окружения, то он согласен на режим прекращения огня и «всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру». Безуглая добавила, что главком ВСУ не верит в победу и искренне считает, что украинцы «не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле».

    По ее словам, Сырский принимал решения о ротации подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, в результате чего была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.

    Ранее Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ и призвала его уйти в отставку.

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    13 июля 2024, 17:31 • Новости дня
    Эрдоган не увидел скорого окончания конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скорого завершения украинского конфликта не ожидается, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в субботу.

    Конфликт между сторонами идет на протяжении почти двух с половиной лет, «ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой», заявил Эрдоган, передает ТАСС.

    Это противостояние приводит к значительным жертвам и разрушением, и пока «не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время», добавил президент Турции.

    Анкара прилагает все усилия, чтобы остановить боевые действия, который «никому не нужен, кроме торговцев войной».

    Напомним, гендиректор турецкой компании Baykar по производству дронов Халук Байрактар заявлял в феврале, что на строительство завода, изготавливающего боевые беспилотники, нужен примерно год.

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