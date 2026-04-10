Марочко сообщил об усилении Киевом пропаганды контрактов с ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины усилило пропаганду подписания контрактов с украинской армией и разослало приказ главам так называемых украинских военно-гражданских администраций (ВГА) активнее включиться в работу, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко рассказал, что киевские власти активизировали кампанию по привлечению граждан к подписанию контрактов с вооружёнными силами, передает ТАСС.
Он добавил, что командование ВСУ разослало приказ главам украинских военно-гражданских администраций с требованием активнее заниматься этим вопросом.
Марочко заявил: «Главам украинских ВГА разосланы методические рекомендации по привлечению населения для службы в армии. В приказном порядке предписано нарастить процент подписания контрактов гражданами, не попадающим под закон о мобилизации. С этой целью госслужащим нужно создавать условия для добровольного привлечения населения в ряды вооруженных формирований Украины».
По его словам, особое внимание Киев уделяет агитационной работе в средне-специальных и высших учебных заведениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский пообещал молодым людям выгодные контракты в армии.
