Tекст: Дмитрий Зубарев

Планы Киева массово привлечь молодежь в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались малоэффективными, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Wall Street Journal. Издание отмечает, что власти Украины предлагают молодым людям деньги и различные льготы, чтобы привлечь их к службе. «Украина предлагает деньги и льготы, чтобы поколение Z пошло воевать… Пока что число контрактников (по программе »Контракт 18-24«) скромное», – пишет The Wall Street Journal.

С февраля, когда стартовала инициатива по набору молодых контрактников, ею заинтересовались лишь 500 человек. Журналисты подчеркивают, что попытка Киева привлечь молодежь на фронт связана с острым дефицитом личного состава в украинских войсках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за два месяца контракт с ВСУ подписали менее 500 человек в возрасте до двадцати четырех лет. ВСУ увеличили число вакансий для мужчин от восемнадцати до двадцати четырех лет в два раза. Владимир Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне.