Рада одобрила увеличение оборонных расходов почти на 8 млрд долларов

Рада одобрила увеличение оборонных расходов на 7,78 млрд долларов
Парламент Украины принял решение увеличить оборонные расходы на текущий год на 325 миллиардов гривен (7,78 млрд долларов), часть которых планируется покрыть доходами от замороженных российских активов.
Парламент Украины поддержал изменения в государственный бюджет, предусматривающие увеличение расходов на оборону на 325 млрд гривен, сообщает РИА «Новости».
О решении сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, отметив, что за принятие поправок в целом проголосовали 297 депутатов. Железняк подчеркнул, что правительство активно лоббировало изменения, чтобы избежать задержек с выплатой зарплат военным.
Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уточнил, что значительную часть дополнительных расходов Украина намерена покрыть за счет доходов от замороженных активов России, а также за счет еще не полученных шести миллиардов евро от Евросоюза. Законопроект был поддержан в ускоренном порядке, чтобы его мог немедленно подписать спикер парламента Руслан Стефанчук и отправить на утверждение Владимиру Зеленскому.
В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая на западную помощь. В 2024 году дефицит бюджета составил 43,9 миллиарда долларов, а проект бюджета на 2025 год уже дважды корректировался в сторону увеличения военных расходов.
