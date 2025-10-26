Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.3 комментария
Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) дал рекомендации по информационной гигиене, подчеркнув важность использования кодовых слов и отказа от передачи личных данных дистанционно.
Правила «информационной гигиены», которые помогут защититься от мошенников, перечислил пранкер Лексус (Алексей Столяров) в беседе с ТАСС. По его словам, важно быть особенно внимательными к телефонным звонкам и помнить, что каждый контакт может представлять потенциальную угрозу. Столяров советует избегать обсуждения деликатных тем дистанционно и использовать заранее придуманные офлайн-пароли для идентификации собеседника в личной встрече.
«Первое правило, конечно же, что каждый звонок сейчас – это потенциальная угроза, это потенциальный риск. Во-вторых, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. И я думаю, что сейчас очень важно создать какие-то определенные офлайн-слова, офлайн-пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Это, наверное, спасет ситуацию», – подчеркнул Лексус.
Он добавил, что мошенники активно используют современные технологии: мессенджеры и искусственный интеллект позволяют злоумышленникам строить более убедительные легенды, а сами атаки стали более точечными и персонализированными. По данным пранкера, злоумышленники тщательно изучают потенциальных жертв, собирая подробную информацию о частной жизни и окружении.
Таким образом, Лексус считает, что настороженность, продуманная коммуникация и строгое следование правилам информационной безопасности помогут минимизировать риски столкновения с мошенниками. Способы атаки развиваются, поэтому пользователям важно регулярно обновлять свои навыки защиты и не терять бдительность.
