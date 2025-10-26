Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правила «информационной гигиены», которые помогут защититься от мошенников, перечислил пранкер Лексус (Алексей Столяров) в беседе с ТАСС. По его словам, важно быть особенно внимательными к телефонным звонкам и помнить, что каждый контакт может представлять потенциальную угрозу. Столяров советует избегать обсуждения деликатных тем дистанционно и использовать заранее придуманные офлайн-пароли для идентификации собеседника в личной встрече.

«Первое правило, конечно же, что каждый звонок сейчас – это потенциальная угроза, это потенциальный риск. Во-вторых, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. И я думаю, что сейчас очень важно создать какие-то определенные офлайн-слова, офлайн-пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Это, наверное, спасет ситуацию», – подчеркнул Лексус.

Он добавил, что мошенники активно используют современные технологии: мессенджеры и искусственный интеллект позволяют злоумышленникам строить более убедительные легенды, а сами атаки стали более точечными и персонализированными. По данным пранкера, злоумышленники тщательно изучают потенциальных жертв, собирая подробную информацию о частной жизни и окружении.

Таким образом, Лексус считает, что настороженность, продуманная коммуникация и строгое следование правилам информационной безопасности помогут минимизировать риски столкновения с мошенниками. Способы атаки развиваются, поэтому пользователям важно регулярно обновлять свои навыки защиты и не терять бдительность.

