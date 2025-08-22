Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Путин оценил развитие научных центров на выставке в Сарове
Путин ознакомился с проектами научных центров Сарова, Снежинска, Лесного
Во время визита в Саров президенту России Владимиру Путину представили достижения научных центров, включая разработки мегасайенс и планы по подготовке специалистов.
Владимир Путин посетил выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре закрытых городов, передает ТАСС. Президент ознакомился с макетами научных центров, представленных в Сарове, Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске.
Экскурсию для главы государства провел глава Росатома Алексей Лихачев. О развитии центра «Космический атом» в Железногорске рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, а о перспективах «Обнинсктеха» – губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Президенту рассказали об успехах саровского Национального центра физики и математики. «Здесь создаются установки класса "мегасайенс"», – отметили организаторы выставки.
В Снежинске готовят инженеров и исследователей для ВНИИ экспериментальной физики, играющего ключевую роль в обеспечении ядерного щита страны. В Лесном формируется образовательная инфраструктура для подготовки специалистов оборонной отрасли и завода «Электрохимприбор».
В Обнинске планируют увеличить число иностранных студентов до 500 тыс. к 2030 году, чтобы создать технологическую элиту в дружественных странах.
Ранее президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой. Глава Росатома Алексей Лихачев подарил президенту памятный альбом о его визитах в Саров.