Путин прилетел в закрытый город ядерщиков Саров

Политолог Мартынов: Костюк усилила администрацию ЕАО ветеранами

Tекст: Андрей Резчиков

«Назначать на руководящие посты настоящих патриотов – это тренд сегодняшнего дня. Мария Костюк – экс-руководитель программы "Время героев", мать Героя России, офицера, пожертвовавшего собой ради спасения боевых товарищей на СВО. Именно о таких людях и говорил президент Владимир Путин: это наша новая элита, которая формируется здесь и сейчас», – подчеркнул политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Для Костюк главный приоритет – улучшение жизни людей. Речь идет о масштабной работе по развитию социальной инфраструктуры и модернизации здравоохранения. Она хорошо знает свой родной регион, трудилась в правительстве долгие годы, а ее женский взгляд помогает находить новые пути для решения важных вопросов», – говорит он.

Эксперт отметил, что Костюк масштабировала опыт проекта «Время героев» в Еврейской автономной области и запустила региональную кадровую программу «Доблесть Хингана». Она также усилила свою команду бойцами СВО. «Вместе с ней работают ветераны, которые прошли не только горнило войны, но и специальную подготовку в государственных программах. Все вместе это складывается в качественно новый формат руководства», - указал политолог.

Мартынов напомнил, что за последние десять лет благодаря президенту и его политике в России было запущено множество обучающих программ, «создана целая система подбора и подготовки кадров». «Мы много и часто говорим о "Школе губернаторов", платформе "Россия – страна возможностей", флагманском кадровом конкурсе "Лидеры России". Эта практика ротации и подготовки кадров из числа талантливых и способных экстраполировалась на героев СВО – в программу "Время героев". Сегодня к власти приходят люди, по-настоящему готовые служить Родине, способствовать развитию России».

С разворотом России на Восток Еврейская автономная область, как и другие регионы в этой части страны, приобретает особое значение. «ЕАО находится в эпицентре взаимодействия всего Дальнего Востока, куда пошли не только государственные, но и китайские инвестиции. Бизнес из Поднебесной готов вкладывать средства в сельское хозяйство и местные логистические проекты. И этим важно пользоваться в наших интересах», - считает Мартынов.

В среду президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк. Она рассказала о социально-экономическом развитии региона.

Путин отметил, что в прошлом году увеличение валового внутреннего продукта в области оказалось чуть выше, чем в среднем по стране: «У нас на 4,3% ВВП страны вырос, а у вас на 4,4%, по-моему, так что это хороший показатель».

По словам Костюк, в регионе «ударными темпами» идет капитальный ремонт школ, также рассматриваются варианты строительства новых учебных заведений. «Делаем образовательный кластер Еврейской автономной области, ориентированный на СПО. Начиная от тех профессий, которые сегодня нужны и востребованы предприятиями, которые работают на территории Еврейской автономной области», – отметила врио губернатора.