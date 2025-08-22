Лихачев подарил Путину памятный альбом о визитах президента в Саров

Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Глава Росатома подарил Путину памятный альбом о визитах президента в Саров
Во время посещения выставки о будущем научных центров в закрытых городах Владимир Путин получил от главы Росатома Алексея Лихачева памятный альбом о своих поездках с цитатой: «Медведь тайги своей никому не отдаст».
Глава Росатома Алексей Лихачев вручил президенту России Владимиру Путину памятный альбом, посвященный его поездкам в Саров, передает ТАСС.
Подарок был передан во время экскурсии по выставке о будущем научных центров в закрытых городах. Альбом выполнен в темно-синем кожаном переплете и украшен цитатой президента: «Медведь тайги своей никому не отдаст».
На обложке также изображен медведь – символический хозяин тайги, помещенный в центре стилизованного атома. Организаторы выставки поблагодарили Путина за вклад в возрождение атомной промышленности, отметив усилия главы государства начиная с 2000-х годов.
Путин, обращаясь к первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, напомнил, что именно он занимался созданием госкорпорации Росатом. Российский лидер неоднократно посещал Саров – такие визиты состоялись в 2003, 2009, 2014, 2020 и 2023 годах.
Поездка президента совпала с недавно отмечавшимся 80-летием российской атомной отрасли, истоки которой ведут к созданию Специального комитета при Государственном комитете обороны. Юбилейные мероприятия прошли и в Нижнем Новгороде, неподалеку от Сарова.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области.