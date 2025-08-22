Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Путин отметил подвиг основателей российской атомной отрасли
Путин: Российские атомщики создали прочный ядерный щит страны
Основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины, передает РИА «Новости».
«Настоящий подвиг во имя Родины совершили ученые, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шел в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки», – заявил Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.
Путин отметил, что вся страна, пережившая тяжелую войну и большие потери, вела колоссальную работу, используя научный и индустриальный потенциал, заложенный в дореволюционной и советской России.
«Низкий поклон ветеранам [атомной отрасли], которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием».
Он подчеркнул, что благодаря титанической воле и таланту ветеранов был создан прочный ядерный щит страны, а также впервые в мире был обеспечен вклад мирного атома на благо страны и человечества.
По его словам, сейчас Россия находится на переднем крае науки и технологий в сфере термоядерного синтеза.
Путин подчеркнул, что стране нужно ставить большие задачи в атомной отрасли и стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации. Он отметил, что Росатом находится в авангарде внедрения передовых технологий.
Президент также добавил, что в ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли. Путин отметил важность инноваций для дальнейшего развития энергетического сектора.
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли России с 80-летием. Он отметил, что ядерный щит России сформирован надежно.
Президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ.