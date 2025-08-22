Путин отметил подвиг основателей российской атомной отрасли

Путин: Российские атомщики создали прочный ядерный щит страны

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что основатели отечественной атомной отрасли совершили настоящий подвиг во имя Родины, передает РИА «Новости».

«Настоящий подвиг во имя Родины совершили ученые, рабочие и инженеры-ядерщики. Те, кто шел в неизвестное, рискуя жизнью, здоровьем, собирал первые ядерные заряды, те, кто строил атомные полигоны и станции, реакторы, ледоколы, подводные лодки», – заявил Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

Путин отметил, что вся страна, пережившая тяжелую войну и большие потери, вела колоссальную работу, используя научный и индустриальный потенциал, заложенный в дореволюционной и советской России.

«Низкий поклон ветеранам [атомной отрасли], которым мы обязаны нашей безопасностью, мощным технологическим заделом и, по сути, независимым, суверенным развитием».

Он подчеркнул, что благодаря титанической воле и таланту ветеранов был создан прочный ядерный щит страны, а также впервые в мире был обеспечен вклад мирного атома на благо страны и человечества.

По его словам, сейчас Россия находится на переднем крае науки и технологий в сфере термоядерного синтеза.

Путин подчеркнул, что стране нужно ставить большие задачи в атомной отрасли и стремиться сделать качественный шаг в развитии всей цивилизации. Он отметил, что Росатом находится в авангарде внедрения передовых технологий.

Президент также добавил, что в ядерной энергетике России создаются новые решения, которые позволят многократно увеличить потенциал отрасли. Путин отметил важность инноваций для дальнейшего развития энергетического сектора.

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли России с 80-летием. Он отметил, что ядерный щит России сформирован надежно.

Президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой в Приволжский федеральный округ.