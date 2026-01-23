Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Жителя Липецка отправили под суд за попытку отравления супруги ртутью
Проживающий в Липецке мужчина добавил ртуть в бананы, чтобы отравить свою бывшую жену, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Мужчина решился на такие действия из-за спора о разделе имущества, передает «Россия» со ссылкой на сообщение ведомства.
Он спрятал ядовитый металл в продуктах питания и рабочем кабинете женщины.
Попытку отравления он предпринял в апреле 2024 года.
«Фигурант разместил ртуть в открытых емкостях в служебном кабинете бывшей супруги, а также добавил ядовитое вещество в бананы», – добавили в СК.
Потерпевшая обнаружила опасную находку в продуктах и обратилась к правоохранителям. При осмотре кабинета следователи нашли ртуть в колпачке маркера, батарее отопления и компьютерном мониторе.
Собранные доказательства и результаты экспертиз позволили завершить расследование. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
