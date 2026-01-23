Жителя Липецка отправили под суд за попытку отравления супруги ртутью

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина решился на такие действия из-за спора о разделе имущества, передает «Россия» со ссылкой на сообщение ведомства.

Он спрятал ядовитый металл в продуктах питания и рабочем кабинете женщины.

Попытку отравления он предпринял в апреле 2024 года.

«Фигурант разместил ртуть в открытых емкостях в служебном кабинете бывшей супруги, а также добавил ядовитое вещество в бананы», – добавили в СК.

Потерпевшая обнаружила опасную находку в продуктах и обратилась к правоохранителям. При осмотре кабинета следователи нашли ртуть в колпачке маркера, батарее отопления и компьютерном мониторе.

Собранные доказательства и результаты экспертиз позволили завершить расследование. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, летом прошлого года москвича отправили под суд за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью.