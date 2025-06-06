Москвича отдали под суд за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью

Tекст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело направлено в суд Зюзинской межрайонной прокуратурой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следователей, в январе фигурант, испытывая ревность, приобрел около десяти градусников, извлек из них ртуть и поместил ее в шприц. В феврале 2024 года в кафе на юго-западе города он добавил содержимое шприца в еду своего знакомого. Последний почувствовал ухудшение самочувствия и был срочно госпитализирован.

По данным прокуратуры, сам обвиняемый также симулировал отравление и был доставлен в больницу, где скрыл от врачей свое удовлетворительное состояние, чтобы избежать подозрений.

Позднее мужчина признал вину, а на допросе и при проверке показаний на месте подробно рассказал о своих действиях. Расследование показало, что обвиняемый выдвигал противоречивые версии и пытался представить инцидент как несчастный случай. Проверка продукции в кафе не выявила нарушений санитарных норм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мужчину арестовали за попытку отравить знакомого, подмешав ртуть в слойки. В марте суд отказал ему в освобождении из-под стражи.

Напомним, в феврале мужчину арестовали за попытку отравить своего знакомого, по версии следствия, он подмешал ртуть в слойки. В марте ему отказали в освобождении из-под стражи.