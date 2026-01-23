Гидрометцентр сообщил серьезных морозах в Московском регионе

Гидрометцентр предупредил о значительном похолодании в Москве

Tекст: Мария Иванова

Температура воздуха в Московском регионе может опуститься до минус 28 градусов предстоящей ночью, передает ТАСС.

Специалисты Гидрометцентра РФ уточнили агентству, что в Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов ниже нуля, а местами – до минус 28. По словам синоптиков, такие морозы придут при облачной с прояснениями погоде и без осадков.

В Москве ночью температура составит от минус 19 до минус 21 градуса, а в центре города – от минус 16 до минус 18. Днем 24 января в столице прогнозируют 12-14 градусов мороза, а в Подмосковье – от 12 до 17 ниже нуля.

В Гидрометцентре отметили, что ветер ночью и днем ожидается слабый, а на дорогах возможно образование гололедицы. Синоптики связывают аномальные холода с влиянием гребня сибирского антициклона, который принес в регион сильные морозы.

Пониженная температура сохранится в регионе в воскресенье и понедельник, суточная температура будет ниже климатической нормы на 12-13 градусов. Специалисты советуют жителям быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность в связи с экстремальными погодными условиями.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе.

Между тем система отопления столицы была переведена на усиленный режим работы из-за ожидаемых морозов.