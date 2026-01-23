Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Гидрометцентр сообщил серьезных морозах в Московском регионе
Гидрометцентр предупредил о значительном похолодании в Москве
В Московском регионе в ночь на 24 января ожидается значительное понижение температуры с вероятностью морозов до минус 28 градусов в отдельных районах.
Температура воздуха в Московском регионе может опуститься до минус 28 градусов предстоящей ночью, передает ТАСС.
Специалисты Гидрометцентра РФ уточнили агентству, что в Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов ниже нуля, а местами – до минус 28. По словам синоптиков, такие морозы придут при облачной с прояснениями погоде и без осадков.
В Москве ночью температура составит от минус 19 до минус 21 градуса, а в центре города – от минус 16 до минус 18. Днем 24 января в столице прогнозируют 12-14 градусов мороза, а в Подмосковье – от 12 до 17 ниже нуля.
В Гидрометцентре отметили, что ветер ночью и днем ожидается слабый, а на дорогах возможно образование гололедицы. Синоптики связывают аномальные холода с влиянием гребня сибирского антициклона, который принес в регион сильные морозы.
Пониженная температура сохранится в регионе в воскресенье и понедельник, суточная температура будет ниже климатической нормы на 12-13 градусов. Специалисты советуют жителям быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность в связи с экстремальными погодными условиями.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе.
Между тем система отопления столицы была переведена на усиленный режим работы из-за ожидаемых морозов.