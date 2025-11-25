Ученые выяснили, какие новогодние и рождественские подарки самые ненавистные

Ученые назвали самые ненавистные новогодние и рождественские подарки

Tекст: Катерина Туманова

В пяти экспериментах с участием 1340 человек исследователи из Международного университета Флориды сравнивали реакцию на продукты для самосовершенствования с реакцией на нейтральные версии подарков.

В одном эксперименте участникам дарили чай для похудения вместо марокканского чая, а в другом – календарь «Навыки общения» вместо календаря с викторинами «Знаете ли вы?»

В каждом сценарии участники, получившие подарок, направленный на самосовершенствование, оценивали его и отзывались о нем менее позитивно. Однако, когда покупали те же продукты для себя, эффект исчезал.

«Подарки должны быть символом любви и щедрости. Но подарок, направленный на самосовершенствование, может поставить под угрозу восприятие человека как достойного любви и приемлемого. Он бросает вызов базовой социальной потребности потребности быть ценимым без каких-либо условий», – сказала автор исследования, опубликованного в журнале Journal of Retailing доктор Линнея Чепмен.

Исследователи заявили, что их выводы служат четким предупреждением для розничных продавцов в преддверии предстоящего праздничного сезона, поскольку продвижение товаров для самосовершенствования в качестве праздничных подарков может иметь неприятные последствия.

По их словам, перенос акций на товары для самосовершенствования, такие как фитнес-оборудование или книги, может быть перенесен с ноября и декабря на январь, когда потребители будут сосредоточены на своих новогодних решениях.

Что касается упаковки рождественских подарков, отдельное исследование ранее показало, что большинство людей предпочитают получать подарки в простых упаковках, пишет Daily Mail.

Группа из Пекинского университета технологий и бизнеса изучила отношение людей к подаркам, упакованным слишком плотно, в серии исследований с участием более 2600 человек.

Анализ показал, что дарители, как правило, предпочитают слишком толстую упаковку, считая, что это демонстрирует их заботу.

Однако получатели отдавали предпочтение простой упаковке, считая излишнюю расточительность из-за упаковки бессмысленной.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сын британской королевы Камиллы – фуд-критик и телеведущий Том Паркер-Боулз признался, что худшим рождественским подарком одарила его мать, и стыд за него до сих пор не утихает.