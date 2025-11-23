Сын королевы Камиллы признался в худшем подарке на рождество от матери

Tекст: Катерина Туманова

Фуд-критик и пасынок короля Карла III Том Паркер-Боулз рассказал, что праздничная катастрофа случилась в 1991 году, когда он попросил кожаную куртку, похожую на те, что он видел на Марлоне Брандо и Арнольде Шварценеггере в кино.

Однако, когда пришло время распаковать подарок, он оказался совсем не таким, каким его представлял себе кулинарный обозреватель. Вместо этого в коробке его ждал «монстр из супермаркета», за которого ему пришлось изобразить благодарность и даже носить до конца дня, сообщает Mirror.

«Я хотел настоящую черную кожаную куртку с молниями, стилем и крутизной: как у Марлона Брандо в «Дикаре» или Арни в «Терминаторе». Кажется, мама намек не поняла, потому что то, что я увидел, оказалось блузоном Marks&Spencer цвета ириски с клетчатой подкладкой. Какой-то Лавджой в исполнении Алана Партриджа! Хуже того, мне пришлось делать вид, что я ее обожаю, и носить ее весь день. Стыд до сих пор жжет за это так же яростно, как пропитанный бренди сливовый пудинг», – написал в статье для You 50-летний Том Паркер-Боулз.

Том – старший сын Камиллы и ее бывшего мужа Эндрю Паркера Боулза.

