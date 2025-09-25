Меган Маркл ужаснула поклонников королевской семьи признанием о сыне

Tекст: Ирма Каплан

Принц Гарри и Меган вспоминали чудесное время, проведенное в парке, где Арчи и Лилибет познакомились с принцессой Эльзой из «Холодного сердца» и вместе катались на аттракционах. Юная Лили получила торт в стиле Русалочки с ее именем, написанным розовой глазурью, пишет британская Mirror.

В программе Меган рассказала, что они так замечательно провели время, что её сын Арчи спросил ее: «А когда у меня день рождения?»

С тех пор у поклонников семейства стало нарастать недоумение в интернете: многие были удивлены тем, что шестилетний Арчи до сих пор не знает дату своего дня рождения.

Многие отметили, что малыш, живущий с родителями в калифорнийском Монтесито отпраздновал свой день рождения всего месяц назад.

Один из поклонников королевской семьи написал в социальных сетях: «Шестилетний ребенок, который не знает свой день рождения... Хмм, наш трехлетний знает свой!» Другой спросил: «Нормально ли, что шестилетний ребенок не знает, когда у него день рождения? Особенно если это было в прошлом месяце?»

Другие поспешили встать на защиту Меган и Арчи, отметив, что мальчик, возможно, просто спрашивал, сколько времени осталось до его следующего дня рождения после того, как весело провел время на вечеринке у Лили.

В другом месте документального фильма Гарри с теплотой вспоминал о времени, проведенном в Диснейленде: «Видеть, как дети с головой погружаются в эти приключения, не имея ни малейшего представления о том, что их ждет, было потрясающе. Это пробуждает в тебе ребенка».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе принц Гарри и Меган Маркл подписали новый контракт с Netflix. Их предыдущая сделка с компанией на сумму 100 млн фунтов стерлингов была расторгнута из-за «слабого контента».

