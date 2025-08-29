Меган Маркл назвала оставленную «во дворце» ненавистную деталь гардероба

Tекст: Ирма Каплан

Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2019 году, а на следующий год пара объявила, что намерена отказаться от своих обязанностей членов королевской семьи.

Во время интервью Bloomberg Меган призналась, что несколько лет назад не могла делать громких и откровенных заявлений, а еще «была вынуждена постоянно носить колготки телесного цвета», пишет HuffingtonPost.

«Честно говоря, это было не совсем в моем духе. Я не видела колготок с тех пор, как в 80-х они появились в кино. Это показалось мне немного неаутентичным. Это глупый пример, но он показывает, как вы можете одеваться по своей воле, говорить правдивые вещи, можете выглядеть действительно органично», – сказала она.

В 2022 году Меган призналась, что боролась с ограничениями, которые были наложены на ее гардероб, когда она была еще королевской особой.

«Большую часть времени, что я была в Великобритании, я редко носила цветную одежду. В этом была некая идея. Насколько я понимаю, вы не можете носить одежду того же цвета, что и [покойная королева Елизавета II], если у вас групповое мероприятие. Вы также не должны носить одежду того же цвета, что и другие, более старшие члены семьи. И я подумала: «А какой цвет они никогда не наденут? Верблюжий? Бежевый? Белый?». В общем, я перебрала массу приглушенных тонов. Но это также было сделано для того, чтобы я могла просто слиться с толпой. Например, я не пытаюсь выделиться. Так что не может быть и речи о том, чтобы я присоединилась к этой семье и пыталась вписаться. Зачем их позорить», – сказала она в документальном фильме Netflix «Гарри и Меган».