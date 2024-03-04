Киркоров поссорился с журналистами во время концерта

Tекст: Кристина Цыцура

Сначала артист отказался отвечать на вопросы журналистов, а затем команда Киркорова «в категоричной форме» попросила работников СМИ не мешать певцу идти в гримерку. В итоге все закончилось перепалкой, пишет «Московский комсомолец».

«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», – отметил один из очевидцев.

Ранее Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение.