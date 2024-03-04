Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.6 комментариев
Киркоров поссорился с журналистами во время концерта
У певца Филиппа Киркорова произошел конфликт с работниками СМИ во время праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню.
Сначала артист отказался отвечать на вопросы журналистов, а затем команда Киркорова «в категоричной форме» попросила работников СМИ не мешать певцу идти в гримерку. В итоге все закончилось перепалкой, пишет «Московский комсомолец».
«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», – отметил один из очевидцев.
Ранее Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение.