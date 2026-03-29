29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?
КСИР уничтожил американский самолет ДРЛО E-3 на базе в Саудовской Аравии
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, опубликованном иранской гостелерадиокомпанией.
В заявлении подчеркивается: «В ходе совместных оперативных действий ракетами и БПЛА ВКС КСИР… на авиабазе »Принц Султан« в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3… с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе.
В результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.
В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.