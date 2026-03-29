КСИР уничтожил американский самолет ДРЛО E-3 на базе в Саудовской Аравии

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, опубликованном иранской гостелерадиокомпанией.

В заявлении подчеркивается: «В ходе совместных оперативных действий ракетами и БПЛА ВКС КСИР… на авиабазе »Принц Султан« в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3… с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе.

В результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе «Принц Султан» американский самолет-заправщик был уничтожен.