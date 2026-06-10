После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счёт на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.0 комментариев
Роскосмос сообщил об изменении орбиты МКС перед пересменкой экипажей
Высоту орбиты МКС увеличили перед прибытием нового экипажа
Грузовой корабль «Прогресс МС-34» поднял орбиту МКС на 1,6 километра, чтобы обеспечить безопасную ротацию экипажей пилотируемых «Союзов».
Двигатели грузового аппарата «Прогресс МС-34» проработали 495,7 секунды для изменения высоты полета Международной космической станции, сообщает Роскосмос. Специалисты выдали импульс величиной 0,91 метра в секунду.
В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 километра. Теперь этот показатель составляет 419,03 километра над поверхностью Земли.
Коррекция потребовалась для создания необходимых баллистических условий. Это обеспечит безопасное прибытие пилотируемого корабля «Союз МС-29» и возвращение аппарата «Союз МС-28».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле грузовой корабль «Прогресс МС-34» успешно стартовал к Международной космической станции с космодрома Байконур. Через двое суток этот российский аппарат пристыковался к служебному модулю «Звезда».
В середине апреля двигатели корабля «Прогресс МС-32» подняли орбиту станции на 440 метров ради подготовки к пересменке экипажей.