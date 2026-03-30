МВД раскрыло схему фишинга с поддельными петициями

29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?7 комментариев
МВД предупредило о фишинге через предложение подписать петицию
Мошенники используют рассылку в мессенджерах с просьбой подписать петицию, чтобы через поддельные сайты получить доступ к аккаунтам пользователей, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Как сообщили в МВД, один из актуальных способов фишинга связан с рассылкой сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу, передает Telegram-канал УБК. В таких сообщениях содержатся фишинговые ссылки, ведущие на поддельные интернет-страницы.
По данным ведомства, злоумышленники могут просить поддержать присвоение почетного звания погибшему военнослужащему, выступить за снижение тарифов ЖКХ или присоединиться к иной общественной инициативе. После перехода по ссылке пользователь оказывается на поддельном сайте, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал Госуслуг, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту.
В МВД подчеркнули: «Рекомендуем к любым предложениям срочно «проголосовать» или «подписать петицию» через ссылку из чата относиться с осторожностью, а для размещения и поддержки общественных инициатив использовать официальные ресурсы». В качестве примера там указали специализированный портал roi.ru.
Как писала газета ВЗГЛЯД, УБК МВД выявило мошеннического чат-бота под видом сервиса «Госуслуг», ссылки на которого распространялись в фейковых домовых чатах.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД ранее сообщило о рассылке сообщений от имени «Госуслуг» с просьбой перезвонить в фиктивную техподдержку.