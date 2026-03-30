МВД раскрыло схему фишинга с поддельными петициями

МВД предупредило о фишинге через предложение подписать петицию

Tекст: Мария Иванова

Как сообщили в МВД, один из актуальных способов фишинга связан с рассылкой сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу, передает Telegram-канал УБК. В таких сообщениях содержатся фишинговые ссылки, ведущие на поддельные интернет-страницы.

По данным ведомства, злоумышленники могут просить поддержать присвоение почетного звания погибшему военнослужащему, выступить за снижение тарифов ЖКХ или присоединиться к иной общественной инициативе. После перехода по ссылке пользователь оказывается на поддельном сайте, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал Госуслуг, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунту.

В МВД подчеркнули: «Рекомендуем к любым предложениям срочно «проголосовать» или «подписать петицию» через ссылку из чата относиться с осторожностью, а для размещения и поддержки общественных инициатив использовать официальные ресурсы». В качестве примера там указали специализированный портал roi.ru.

Как писала газета ВЗГЛЯД, УБК МВД выявило мошеннического чат-бота под видом сервиса «Госуслуг», ссылки на которого распространялись в фейковых домовых чатах.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД ранее сообщило о рассылке сообщений от имени «Госуслуг» с просьбой перезвонить в фиктивную техподдержку.