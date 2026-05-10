Уиллем Дефо послушал «Коробочку» в российском павильоне на Венецианской биеннале

Tекст: Антон Антонов

«Уиллем Дефо пришёл в российский павильон на наш перформанс, и после завершения мы исполнили для него «Коробочку», – рассказали музыканты.

По их словам, «вероятность, что Уиллем Дефо будет кайфовать под русскую народную песню мала, но никогда не равна нулю», передает РИА «Новости».

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как кинозвезда улыбается и кивает в такт мелодии. Исполнители добавили, что искренне радуются теплым эмоциям представителей других культур и верят в мировое признание отечественного творчества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские активисты попытались сорвать работу российского павильона на биеннале в Венеции. Европейская комиссия потребовала от итальянских властей дополнительных разъяснений из-за участия Москвы. До этого Брюссель лишил организаторов выставки финансовой поддержки в размере 2 млн евро.