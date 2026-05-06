Украинцы попытались сорвать работу российского павильона на биеннале в Венеции

Tекст: Вера Басилая

Около десятка человек собрались у здания, чтобы помешать работе экспозиции, передает РИА «Новости». Три девушки с плакатами скандировали антироссийские лозунги, пытаясь на английском и итальянском языках убедить гостей отказаться от посещения выставки.

Здание охраняет оцепление итальянских карабинеров в специальной экипировке. Правоохранители наблюдают за ситуацией, но не вмешиваются в действия протестующих. Тем временем аккредитованные гости свободно проходят внутрь, где ранее с успехом прошла презентация нового проекта.

Россия впервые с 2022 года принимает участие в Биеннале, представляя программу перформансов «Дерево укоренено в небе». В создании проекта участвовали авторы из разных стран, включая государства Латинской Америки. С 5 по 8 мая вход в павильон осуществляется только по специальным приглашениям.

Начиная с 9 мая и до закрытия выставки в ноябре, ознакомиться с проектом смогут все желающие. При этом само историческое здание останется закрытым для посещения: проект представят в виде фильма, транслируемого на большом видеоэкране, установленном перед входом.

Ранее киевский режим потребовал от организаторов Венецианской биеннале запретить участие российской делегации.

Позже Еврокомиссия лишила выставку финансовой поддержки в размере двух миллионов евро.

Затем европейские власти обвинили итальянскую сторону в неуважении ценностей Евросоюза из-за возвращения Москвы на мероприятие.