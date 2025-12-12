В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах

Депутат Горелкин выступил против ограничения скидок на маркетплейсах

Tекст: Валерия Городецкая

На круглом столе «Банки против скидок. Что ждет пользователей маркетплейсов?» он отметил, что инициативы по ограничению скидок идут вразрез с интересами большинства потребителей и не должны поддерживаться властями, передает ТАСС.

«Я против внесения изменений в законодательство для ограничения скидок и не готов поддержать банковскую инициативу, так как она не отвечает интересам большинства граждан», – сказал Горелкин.

По словам депутата, ранее некоторые банки пытались создавать собственные торговые площадки, но эти попытки не увенчались успехом. Не сумев построить конкурентоспособный маркетплейс, банки, по его мнению, теперь пытаются воздействовать на рынок другими способами, включая давление на конкурентов.

Горелкин также обратил внимание на то, что развитие цифровой экономики усилило конкуренцию между банками и маркетплейсами, которые стремятся создать универсальные приложения-экосистемы.

Ранее Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.