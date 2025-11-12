Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
В Саратове частично обрушился дом
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома, в результате инцидента никто не пострадал, но было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в региональных прокуратуре и СУ СК.
Жилой дом частично обрушился по адресу 2-я Речная улица, 53 в Саратове. В пресс-службе прокуратуры Саратовской области уточнили, что дом был построен в 1950 году и состоит из трех квартир, находящихся в муниципальной собственности и официально признанных непригодными для проживания, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули: «Прокуратура Ленинского района города Саратова незамедлительно приступила к проверке исполнения законодательства в связи с обрушением части конструкций указанного дома. В ходе происшествия никто не пострадал».
В следственном комитете по Саратовской области сообщили, что по факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). По данным следствия, обрушились конструкции одной из аварийных квартир.
