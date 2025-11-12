В Саратове частично обрушился дом

Tекст: Дарья Григоренко

Жилой дом частично обрушился по адресу 2-я Речная улица, 53 в Саратове. В пресс-службе прокуратуры Саратовской области уточнили, что дом был построен в 1950 году и состоит из трех квартир, находящихся в муниципальной собственности и официально признанных непригодными для проживания, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули: «Прокуратура Ленинского района города Саратова незамедлительно приступила к проверке исполнения законодательства в связи с обрушением части конструкций указанного дома. В ходе происшествия никто не пострадал».

В следственном комитете по Саратовской области сообщили, что по факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»). По данным следствия, обрушились конструкции одной из аварийных квартир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» обрушились конструкции, что привело к гибели одного из рабочих.

СК возбудил уголовное дело в связи с обрушением части конструкции горнолыжного комплекса, расположенного в подмосковном Красногорске.