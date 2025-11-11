Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Дело возбуждено после обрушения комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обрушением части конструкции горнолыжного комплекса, расположенного в подмосковном Красногорске.
СК возбудили уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске, об этом сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в городе Красногорске в момент его разбора (ст. 216 УК РФ)», – говорится в сообщении.
Власти заявили, что обрушение на «Снежкоме» в Московской области произошло по вине подрядной организации ООО «Развитие». Власти уточнили, что при демонтаже здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Павшинской пойме произошло частичное обрушение конструкций, вследствие чего были повреждены автомобили, находившиеся на прилегающей парковке.
Региональное министерство здравоохранения сообщает, что всем пострадавшим в результате обрушения части конструкций комплекса «Снежком» в Московской области оказана медицинская помощь. Один пострадавший был осмотрен врачами на месте, от госпитализации отказался, а второй доставлен в травматологический пункт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» обрушились конструкции, что привело к гибели одного из рабочих.
В прошлом году в результате обрушения части колонны этого же комплекса пострадали два человека.
В 2023 году при разборке «Снежкома» упал башенный кран, стрела которого рухнула на соседнее здание, однако крановщику удалось выжить.